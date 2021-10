CECILIA FRANCESE, SI RICONFERMA SINDACA STRAVINCENDO AL BALLOTTAGGIO. COME NELLE PREVISIONI. 66% CONTRO IL 34%

(Giovanni Coscia) – Non c’è stata partita, anche se, in verità, tutto sembrava facile, sin dall’inizio della competizione elettorale, e forse, considerato il risultato, è stato proprio così. Cecilia Francese 66%, stravince vince il ballottaggio contro Antonio Visconti,34% e si riconferma sindaca per un altro mandato. Un risultato, riteniamo, che mai è stato in discussione, nonostante, “fotomontaggi studiati ad arte, che volevano porre in ribasso la sua posizione politica, ma soprattutto civica. E così, la buona Cecilia, zittisce tutto e tutti. Mai in discussione la sua vittoria, sia chiaro, Lo è parso, sin dalle prime esternazioni nei comizi svoltisi nelle piazze che solo lei è riuscita a gremire.

Nonostante gli avversari, hanno vanamente tentato si screditarne l’operato del quinquennio passato, gli stessi si son dovuti ricredere e toccare con mano, quanto la città tutta di Battipaglia, avesse nella “matita” e nel cuore, il suo operato. E’ ora che inizia per davvero, un nuovo percorso, su una strada già conosciuta a molti. Per la Francese, è soprattutto la conferma di un operato sindacale, svolto con tante difficoltà, in quanto stravolto dalla pandemia, che bene ha saputo gestire. Non si è lasciata andare per nulla, ponendo l’attenzione su ogni aspetto amministrativo e burocratico, e soprattutto nel campo del lavoro. Una riconferma che la dice lunga e basta. Il suo arduo compito, costellato di impegni, come ella stessa ha prospettato durante la campagna elettorale, è quanto la città di Battipaglia attende e che la stessa Cecilia Francese saprà portare a avanti e condurre sino alla sua risoluzione. Azzerati, o quasi, gli avversari e soprattutto i “chiacchieroni”, i quali hanno profuso il massimo contro….. la muraglia politica innalzata da Cecilia Francese senza riuscire a scalfirne un solo millimetro. La conferma è nella matita dei cittadini. La Francese è attesa da un “nuovo” quinquennio, non certo facile; irto di impegni e di lavori per risistemare questa città, della quale necessita di un intervento come ella stessa ha promesso in diversi ambiti e settori. Non progetti faraonici o magari improponibili.

Basta un minimo di sforzo, per comprendere che tutto è possibile e con la nuova classe politica eletta, con le sue liste, la Francese ed i nuovi consiglieri, sapranno dare il meglio di se stessi. In bocca al lupo quindi, alla rieletta e riconfermata Cecilia Francese ed anche ai neo consiglieri, che, al suo fianco, dovranno dimostrare, considerate le loro capacità, di poter gestire alla meglio la città di Battipaglia, che dopo oltre 30 anni, ha una sindaca, che termina il suo primo mandato, e ne ricomincia un altro. Oramai è già storia. In bocca al lupo alla rieletta Sindaca Cecilia Francese