BELLIZZI, TENSIONE DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE ESPLODE LA RISSA

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a Bellizzi, dove si è verificata una rissa durante il comizio del candidato a sindaco Nicola Pellegrino. Alcuni suoi supporters, infatti, sarebbero stati aggrediti sia fisicamente sia verbalmente dai sostenitori di un altro candidato a sindaco per motivi in corso di accertamento. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, che, in queste ore, stanno ricostruendo l’accaduto e identificando tutti i partecipanti (aggressori ed aggrediti) alla rissa. Tra i feriti un poliziotto e sembra anche un disabile.

La denuncia

Dal canto suo, Pellegrino ha denunciato l’episodio proprio durante il suo comizio: “Grazie per averci continuato a seguire. Non riesco a capire come si è arrivati a livelli così bassi in questa città, come arrivati allo squadrismo, all’aggressione in un comizio pubblico alla presenza di famiglie, bambini, donne, disabili. Com’è arrivata a questo la politica di Bellizzi?” si è domandato l’aspirante sindaco, che ha poi aggiunto: “Una rissa da bar per questioni inesistenti, perché volete imporre la vostra visione ai cittadini? Viviamo in una democrazia, non in una dittatura. È stato colpito un poliziotto, un disabile, ho visto donne piangere, bambini spaventarsi. Ma cos’è tutto questo? E poi – ha detto rivolgendosi agli avversari – volete accusare noi? E’ un mese che andiamo in giro per le strade, che parliamo con la gente in strada e non è mai successo niente. Resto mortificato perché Bellizzi non si merita questo. Noi, comunque, non abbiamo paura di dire quello che vogliamo fare. Non ci fermerete con la violenza o con l’aggressione verbale. Vogliamo liberare la città dalla paura”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...