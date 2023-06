BERLUSCONI OGGI L’ADDIO, CHI E’ STATO IL CAVALIERE E COME LO HANNO SPIATO

Ci ha lasciato quello che verrà ricordato come uno degli uomini più controversi della storia. Amato in maniera viscerale ma anche odiato come nessuno mai, come e peggio di un dittatore. Chi lo ha amato e chi l’ha odiato non può però non riconoscere il genio, il visionario, colui il quale ha cambiato il linguaggio della Politica, della imprenditoria edile e della comunicazione, come nessuno mai aveva fatto prima. Già, perché chi ha qualche annetto, non può non ricordare la rivoluzione televisiva, l’intuizione di vendere spazi commerciali in TV allorquando la stessa TV era asfittica, con il colosso RAI e poco altro, che potevi ricercare nei canali di quartiere. Lui si inventò Fininvest poi divenuta Mediaset, cambiando, come detto, l’offerta. Film, talk show, notizie, con la nascita del Tg5, una programmazione ampia e che abbracciava tutto ciò che poteva essere inteso come intrattenimento. Un uomo illuminato che, un giorno, decise di scendere in politica. Sbertucciato e preso in giro, si inventò un partito che, in due mesi, stravinse le elezioni contro quel carrozzone ammuffito e decrepito del partito ex PCI. Come? Parlando un linguaggio semplice, a cominciare dal nome del partito: Forza Italia. Qualcosa che la gente capiva e che rivoluzionava il…politichese, quello che i grandi politici ti proponevano, con iperboli e giri di parole e di cui non capivi nulla. L’Italia è il Paese che amo. Un nuovo miracolo Italiano e via così. Frasi semplici che arrivavano al cuore della gente. Da quel momento è iniziata un’altra vita. Una vita di attacchi e di Odio, di magistrati e di giornalisti che gli hanno dedicato l’esistenza professionale, malmenandolo in tutti i modi possibili e anche impossibili. Non entreremo nel ginepraio del chi aveva ragione e chi no. Ci limitiamo a constatare i fatti accaduti. Quel che è certo è che Berlusconi ha…campato parecchie di queste persone.

E quando dico…campato, intendo che hanno monetizzato. Gente che con l’antiberlusconsimo ci ha costruito una carriera altrimenti rimasta nell’ombra. Credo che, a medio termine, i più tristi saranno proprio queste persone, che non avranno più di che campare. Che cosa è il genio? Il genio è quello che capisce le cose prima degli altri, che annusa l’aria e sa dove va il vento. E lui era così. Capì che per trattare con i grandi capi di stato, doveva intrattenere rapporti personali. Via quelle formalità da ingessati e largo a sorrisi e pacche sulle spalle, a battute e inviti in Sardegna. Putin, Bush Junior e tanti altri coinvolti e presi da quell’uomo che creava empatia come nessuno. Certo, l’esuberanza lo portava spesso a commettere errori grossolani o Gaffe, ma il principio era vincente. L’Italia tornava ad essere non più la serva sciocca, ma protagonista. L’uomo aveva delle debolezze, chiaro. E quelle debolezze lo hanno tradito molte volte. Ma era un generoso, un Italiano innamorato del suo Paese. Ci sarebbe troppo da scrivere, ma rimane impresso nella mente quanto la cattiveria feroce, la voglia di vederlo morto prima del tempo, l’accusa di essere la causa di tutti i male del mondo abbia accompagna la vita di un protagonista indiscusso della nostra epoca e che sarà nei libri di storia. Quasi tutti quelli che lo hanno odiato, scompariranno come mai nati, verranno dimenticati in fretta, Lui no. L’ultima considerazione la voglio fare prendendomi una licenza di cui mi scuso. A Berlusconi piaceva la figa. E questo, che a me lo rendeva più simpatico, è stato una delle…colpe più distruttive che gli hanno attribuito. Hanno spiato nelle mura di casa, nel tentativo di distruggere umanamente un uomo, che è sempre risorto. E se l’è goduta la vita. Forse questo dava molto fastidio a persone con le ragnatele sulle spalle. Distruggerlo a prescindere. Ha commesso errori? Tantissimi. Come fanno, di solito, gli esseri umani. Ah, Io Berlusconi non l’ho mai votato. Mai. Ma riconosco lo spessore di una persona quando la vedo. Una cosa è incidere in qualche modo, un’altra cosa è rivoluzionare il mondo. E lui ha fatto questo. Riposa in pace, si dice in questi casi e mai frase fu più appropriata nei confronti di un uomo che non è stato mai lasciato in pace. Carlo Marrazza

