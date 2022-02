La sua candidatura è stata fatta oggetto di molte critiche ed è stata paragonata addirittura alla catastrofe della Costa Concordia. Un testata giornalistica tedesca lo ha bersagliato in tutti i modi. Per fortuna, Mattarella è stato rieletto presidente

Anche se ormai l’onorevole Silvio Berlusconi ha ritirato la sua candidatura per l’incarico di Presidente della Repubblica Italiana, e Sergio Mattarella è stato rieletto come Capo dello Stato,volevo proporre questo articolo che illustra i giudizi dell’Unione Europea su questo problema. Silvio Berlusconi avrebbe voluto diventare presidente della Repubblica. Lo avrebbe voluto fortissimamente ed era convinto di farcela. La sua ostinazione è nota, la fine no. Seguendo da vicino l’elezione, è stato raccontato che i suoi stessi alleati Salvini e Meloni avrebbero preferito avviare un’operazione di sganciamento da questa candidatura ingombrante. Durante il vertice, che si è svolto venerdì scorso e che sarebbe potuto essere decisivo, gli hanno chiesto il conto dei voti, tra i 60 ed i 100, che teoricamente sarebbero mancati al centrodestra per eleggerlo a partire dalla quarta votazione, che richiede la maggioranza assoluta e non più i due terzi delle prime tre. Francesco Verderami ha scritto che è evidente che il fattore numerico cela una questione politica, che tutto il pressing che è avvenuto è stato un modo per stringere Berlusconi che ha abbandonato il suo sogno, così da aprire finalmente una trattativa con gli altri partiti. Lo sganciamento è stato però difficile. La linea di Salvini è ondivaga.

Un giorno prende le distanze, per esempio dicendo che la Lega non lascerà il governo anche se Draghi dovesse andarsene,e poi sarebbe avvenuto il contrario di quello che Berlusconi ha minacciato di fare con Forza Italia se lo stesso Draghi si fosse candidato al Quirinale, ma un altro giorno, e cioè giovedì, ribadisce il sostegno all’alleato. Sia lui sia la Meloni, d’altronde, difficilmente potrebbero ambire alla leadership del centrodestra, e poi del Paese, se l’anziano statista che è nato a Milano il 29 settembre 1936, li accusasse di averlo mollato. Si tratta, però, di quello che vorrebbero fare, perché tutta la loro carriera, da quando erano ragazzi, si è dipanata sotto la leadership prima, la tutela ed i condizionamenti poi, dell’alleato infinito, e sentono il bisogno di svoltare. Spiega ancora Verderami che la nuova generazione del centrodestra non vuole fare la figura di chi è rimasta incastrata nel gioco del vecchio fondatore. Oltretutto, esiste il fattore internazionale. L’Europa è cauta. Tra i governi, l’ipotesi di Berlusconi Presidente della Repubblica ha fatto indignare Parigi, piangere Berlino, ridere Londra, sorridere Pechino e godere Mosca. Washington ha altro a cui pensare, ma certamente preferisce profili alla Mattarella o alla Draghi. Tra i grandi pezzi dell’establishment continentale, soltanto il Partito popolare europeo, naturalmente è solo riduttivo, perché parliamo del partito più grande, un pezzo decisivo dell’establishment, si è espresso a suo favore. Lo ha dovuto fare, perché Forza Italia, scudo storico, il fatto che da decenni in lui si riconosce metà della popolazione nazionale italiani rispettabili. A meno che i giovani leader di quella parte politica non decidano davvero di sganciarsi, di togliergli del tutto quella rappresentanza, anziché a fare fare in modo ad aver contribuito ad affidargli la rappresentanza dell’intera Nazione. Se lo avessero fatto, sarebbero stati liberi, altrimenti lo avrebbero avuto sul collo per sempre. Guido Honorati Broggi