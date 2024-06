CAPACCIO PAESTUM, ALFIERI NELLA STORIA MAI UNA VITTORIA SIMILE

Un risultato straordinario, emozionante,meritato, un consenso importante che ci spinge ad andare avanti con determinazione ed entusiasmo”. Così Franco Alfieri, riconfermato sindaco di Capaccio Paestum. Alfieri in questo appuntamento elettorale ha sfidato e battuto gli altri due candidati alla guida della città, Emanuele Sica e Carmine Caramante con percentuali bulgare 87 per cento quando ancora si devono chiudere gli spogli. Articolo in aggiornamento

