20 Ottobre 2025

CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNAOLI SI PRESENTA

admin 20 Ottobre 2025

 

Arriva a Capaccio Paestum Bandecchi  il candidato presidente alla regione Campania arriva per sostenere la candidatura di Sara Giovagnoli. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre alle 18,30 all’Hotel Ariston. Il candidato presidente famosissimo per le sue amministrazioni da sindaco di Terni e da presidente della Ternana, come è noto ha fondato un partito ed è presente in regione Campania. Sara Giovagnoli è un’esponente di punta del movimento politico Dimensione Baldecchi.

Sara Giovagnoli, originaria di Capaccio Paestum, si è affermata come una delle figure più attive nel panorama politico campano, soprattutto nella zona del Cilento e nelle aree interne. La sua candidatura per le prossime elezioni regionali avviene sotto il simbolo di Dimensione Bandecchi, movimento guidato da Stefano Bandecchi, già noto per la sua amministrazione coraggiosa e concreta a Terni.

 

Chi è Sara Giovagnoli, candidata in Campania con Dimensione Bandecchi?

Giovagnoli mette al centro del suo programma il rilancio dei comuni del Cilento – 80 in totale, con 270.000 abitanti – puntando su un’azione di coordinamento fra amministrazioni e l’investimento su turismo sostenibile, agricoltura innovativa, energie rinnovabili e tecnologie avanzate come l’Industria 4.0. Tra i progetti strategici figura anche il nuovo aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi, considerato un vero volano per la crescita del territorio. La candidata propone incentivi per ripopolare i borghi, assegnando case abbandonate e rafforzando servizi, sanità, mobilità e connettività digitale.

Il motto della candidatura di Sara Giovagnoli è “partecipazione”, con l’impegno di incontrare cittadini, imprese e istituzioni per raccogliere bisogni e trasformarli in soluzioni concrete. Il suo obiettivo è scrivere una nuova pagina per la Campania, fondata su sviluppo, dignità e legalità, lasciando alle spalle le ideologie e puntando a una politica “per i fatti”.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

REGIONE CENTRODESTRA ASSIST ALLA SINISTRA CIRIELLI IL CANDIDATO PRESIDENTE

admin 4 Ottobre 2025
POLITICA

FICO E’ IL CANDIDATO DELLA SINISTRA IN CAMPANIA

admin 7 Settembre 2025

AGROPOLI,FORZA ITALIA AMMINISTRAZIONE AL CAPOLINEA MAI UNA PEGGIO

admin 29 Luglio 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Don Bruno

DON BRUNO, UN REGALO DEL SIGNORE

admin 20 Ottobre 2025
POLITICA

CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNAOLI SI PRESENTA

admin 20 Ottobre 2025
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM,ANNA PALLADINO PERDE LA VITA IMPATTO TREMENDO

admin 20 Ottobre 2025
ambulanza_118_notte-3-2

TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

admin 20 Ottobre 2025
arresto-polizia

BATTIPAGLIA, SORPRESO CON 53 DOSI DI COCAINA: ARRESTATO UN UOMO

admin 20 Ottobre 2025