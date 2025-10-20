CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNAOLI SI PRESENTA

Arriva a Capaccio Paestum Bandecchi il candidato presidente alla regione Campania arriva per sostenere la candidatura di Sara Giovagnoli. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre alle 18,30 all’Hotel Ariston. Il candidato presidente famosissimo per le sue amministrazioni da sindaco di Terni e da presidente della Ternana, come è noto ha fondato un partito ed è presente in regione Campania. Sara Giovagnoli è un’esponente di punta del movimento politico Dimensione Baldecchi.

Sara Giovagnoli, originaria di Capaccio Paestum, si è affermata come una delle figure più attive nel panorama politico campano, soprattutto nella zona del Cilento e nelle aree interne. La sua candidatura per le prossime elezioni regionali avviene sotto il simbolo di Dimensione Bandecchi, movimento guidato da Stefano Bandecchi, già noto per la sua amministrazione coraggiosa e concreta a Terni.

Giovagnoli mette al centro del suo programma il rilancio dei comuni del Cilento – 80 in totale, con 270.000 abitanti – puntando su un’azione di coordinamento fra amministrazioni e l’investimento su turismo sostenibile, agricoltura innovativa, energie rinnovabili e tecnologie avanzate come l’Industria 4.0. Tra i progetti strategici figura anche il nuovo aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi, considerato un vero volano per la crescita del territorio. La candidata propone incentivi per ripopolare i borghi, assegnando case abbandonate e rafforzando servizi, sanità, mobilità e connettività digitale.

Il motto della candidatura di Sara Giovagnoli è “partecipazione”, con l’impegno di incontrare cittadini, imprese e istituzioni per raccogliere bisogni e trasformarli in soluzioni concrete. Il suo obiettivo è scrivere una nuova pagina per la Campania, fondata su sviluppo, dignità e legalità, lasciando alle spalle le ideologie e puntando a una politica “per i fatti”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...