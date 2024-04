CAPACCIO PAESTUM AMMINISTRATIVE, CITTA’ LIBERA APPOGGIA CARAMANTE SINDACO

IL COMUNICATO STAMPA

“Città Libera” Associazione Politico-Culturale di Capaccio Paestum

Nota Stampa

Elezioni amministrative Giugno 2024: è doveroso esserci!

Care concittadine e cari concittadini,

in questi 5 anni abbiamo fatto opposizione extra consiliare senza tentennamenti e senza paura, argomentando con delibere e dati alla mano le storture dell’attuale amministrazione che riteniamo abbia governato con una visione miope e clientelare la nostra Città.

Le continue sollecitazioni e gli incoraggiamenti ci hanno persuaso che sul nostro territorio ci sono tante persone che auspicano un’amministrazione chiara e trasparente che porti benefici a tutti e non solo a pochi.

In vista delle elezioni del prossimo giugno è doveroso da parte nostra esserci!

E Città Libera ci sarà insieme a coloro che hanno i nostri ideali e la nostra visione di Capaccio Paestum e della gestione della res publica.

Vogliamo fortemente unire le forze con chi ha condiviso le nostre stesse battaglie, con il nostro stesso vigore senza se e senza ma, senza arretrare per interessi personali o per mancanza di coraggio.

E Carmine Caramante è il candidato sindaco in cui ci riconosciamo.

A voi diamo la certezza di non abbandonare mai la lotta per la legalità, per l’equità, per la giustizia sociale, per la dignità e la storia di Capaccio Paestum, conciliando tutto questo con uno sviluppo vero del territorio e dell’economia coinvolgendo cittadini ed imprenditori.

La nostra associazione è aperta al dialogo sia con partiti politici che con altri movimenti ed associazioni a patto che condividano i nostri ideali.

Libere cittadine e liberi cittadini confidiamo nel vostro supporto.

