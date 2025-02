I consiglieri comunali di Capaccio Paestum si sono dimessi davanti al notaio e per questo si torna alle urna in primavera. Soltanto nel giugno scorso erano stati eletti insieme a Franco Alfieri. Arriva il commissario prefettizio intanto si apre la partita politica in molti sono i pretendenti alla poltrona di primo cittadino.

