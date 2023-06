CAPACCIO PAESTUM, ASSOLTA NELLINA MONTECHIARO: “MI RICANDIDO NESSUNO PUO’ FARLO MEGLIO DI ME”

IL FATTO NON SUSSISTE FINISCE UN CALVARIO LUNGO QUASI 10 ANNI

Dopo 10 anni in un iter giudiziario molto particolare a volte stressante ma sempre affrontato a testa alta da Nellina: ” Sapevo di essere nel giusto, di essere una prsona onesta e per questo ho affrontato i processi e le accuse con la serietà che mi porto dentro e per la quale ho dato tutto quando sono stata chiamata ad amministrare la mia città. Sono contenta di questo, la giustizia ha trionfato e i giudici sono stati all’altezza della situazione come sempre“. L’accusa di usura aggravata ha visto sul banco degli imputati Nellina Montechiaro la quale mai si è arresa a quella che lei ha sempre considerato un’ingiustizia. Termina così un calvario giudiziario lungo quasi 10 anni per Nellina Montechiaro ex consigliere comunale di Capaccio Paestum. Dopo essere stata condannata con rito abbreviato sia in primo grado che in Appello a 2 anni di reclusione e 4.000 mila euro di multa, in concorso con il marito, nel giugno del 2022 la seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione aveva disposto l’annullamento delle rispettive condanne, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Nei giorni scorsi la sentenza che chiude definitivamente la vicenda, come spiega il legale difensore della Montechiaro, l’avv. Michele Sarno: “Registriamo con soddisfazione l’assoluzione piena della mia assistita, alla quale viene restituita la propria dignità personale e di amministratore pubblico, avendo sempre confidato nella giustizia nella piena consapevolezza della propria innocenza”.

LE ACCUSE

I fatti contestati dalla pubblica accusa risalivano al periodo compreso tra il 2009 e il 2011, allorquando, a fronte di un prestito di 100mila euro concesso ad un imprenditore capaccese in difficoltà, un 60enne imprenditore bufalino che fu costretto poi a cedere 130 capi di bestiame per onorare il debito contratto, la Montechiaro, il coniuge ed un altro imputato, avrebbero preteso la restituzione dell’intero capitale incrementato da un tasso d’interesse usuraio annuo del 136%: l’allevatore si ritrovò a pagare, così rate mensili di 2.100 euro e, non riuscendo più ad onorare il prestito, denunciò tutto all’autorità giudiziaria. All’epoca, la Montechiaro non ricopriva alcuna carica pubblica.

IL FATTO NON SUSSISTE

MI RICANDIDO

La sua voce è pimpante e bella come sempre e al telefono spiega: ” Sono soddisfatta del risultato ottenuto perchè i fatti non c’erano e ho avuto giustizia e ora mi ricandido alle elezioni del prossimo anno nela mia Capaccio Paestum per la quale ho sempre dato tutto con impegno e senza ricevere niente. Nessuno può amministrare questa città più di me con il rispetto per tutti. Quindi l’anno prossimo alle elezioni ci sarò pure io”

