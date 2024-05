CAPACCIO PAESTUM, CARAMANTE TENTA L’IMPRESA DI ENTRARE IN CONSIGLIO COMUNALE CON UNA LISTA

Una candidatura di servizio quella di carmine Caramante uno dei bacchettatori di Franco Alfieri, Il suo obiettivo riuscire a prendere un seggio per il consiglio comunale e rientrare nella politica dalla porta principale dopo i trascorsi di assessore e responsabile della comunicazione. Una sola lista è strategico come soluzione perchè si concentrano i voti sul simbolo e quindi la strada per prendere il quoziente. In basso i nomi che sostengono la lista di Carmine Caramante.

CITTÀ LIBERA: Michele Altieri, Tommaso Cicatiello, Antonietta Cozzolino, Luigi Gino Delli Priscoli, Maria Donatina De Rinaldis, Aniello Esposito, Alessandra Gaito, Nicoletta Guariglia, Giovanni Licinio, Marianna Matrone, Carmine Merola, Florina Reileanu, Aurora Serra, Gerardo Stabile, Giuseppe Torrusio, Ciro Vuto.

