CAPACCIO PAESTUM, CARMINE CARAMANTE PRESENTA LA SUA SQUADRA E INCASSA L’APPOGGIO DEL SENATORE FASOLINO FRANCO SICA E FRANCO LONGO

Uomo di sinistra, socialista e intellettuale Carmine Caramante è un ex giovane con la fisionomia di un giovane e con le idee del contestatore ma che sa spiegare cosa sta contestando e perchè. La sua è una candidatura per rientrare nella politica cittadina dopo essere stato assessore, responsabile della comunicazione e si pone in opposizione e Franco Alfieri. E come per Emanuele Sica anche lui non le manda a dire le cose.

La presentazione di questa sera ha avuto il compito di scoprire in parte le carte e di indicare all’elettorato che sia su di lui che su Emanuele Sica convergeranno le forze politiche cittadine escluse dall’arrivo di Franco Alfieri. E’ facile anche intuire un patto di non belligeranza tra lui e lo stesso ex presidente del consiglio comunale e nonostante lo strappo che ha mandato all’aria l’unità del centro destra l’impressione è che le tre liste dei due candidati anti Alfieri dovranno macinare km e voti per cercare almeno in parte di tenere testa alle 5 liste di Alfieri forti però di un consenso molto importante per l’azione di rinnovamente del presidente della provincia. In parole povere si gioca sul numero delle liste e non sui candidati sindaco.

