CAPACCIO PAESTUM, CENTRO DESTRA UNITO MA DIETRO UN AZIONE DI TRASFORMISMO BECERO

Anche a Capaccio Paestum centrodestra unito sotto il nome di Emanuele Sica. Ad annunciarlo i coordinatori provinciali di Fratelli D’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, rispettivamente Giuseppe Fabbricatore, Roberto Celano, Luigi Cerruti.

“Siamo riusciti a trovare la sintesi a sostegno del nostro candidato Emanuele Sica, un giovane attento al territorio, innamorato della sua città e della sua comunità. Una sfida sicuramente difficile ma ci siamo, pronti a fare la nostra parte per amore della nostra Capaccio Paestum”, hanno dichiarato i coordinatori provinciali. L’Idea di presentare il centrodestra unito è condivisibile e di grande prospettiva politca ma il candidato sindaco è totalmente sbagliato. Emanuele Sica con tutto il rispetto per la persona è l’ex segretario cittadino del Pd, ha sempre lottato, rispettabilemnte, contro i valori del centodestra e rappresenta l’invelenimento della politca a Capaccio Paestum negli ultimi anni. Lui cercava solo il modo per essere eletto altrimenti non sarebbe mai ritornato a fare il consigliere comunale. Un traditore alla Mutalipassi. In una città di oltre 20mila abitanti non c’era nello schieramento politico di centro destra un giovane capace di guidare la coalizione verso una sana e costruttiva opposizione? Nel tentativo di aggiustare le cose i dirigenti del centrodestra hanno finito per fare un insalata mista che sa del peggiore trasformismo. Emanuele Sica un saltimbanco trasformista politico incapace di presentare una sola proposta e un solo progetto per Capaccio Paestum è il candidato del centro destra mai scelta peggiore.

Il centrodestra di una città di produzione, di imprenditori, di idee berlusconiane presenta un comunista candidato sindaco in un elezione amministrativa dove bisognava costruire il sindaco del futuro per la guida della città del dopo Alfieri. E’ sbagliato. Andava candidato un giovane di proposte e di di crescita che guardasse alla politica costruttiva di Alfieri il quale va visto come sindaco del fare e dal quale prendere esempio e costruire il centrodestra. Candidare chi è andato allo scontro verbale e quasi alle mani in consiglio si perdono anche quei quattro voti rimasti e non si costruisce una beata minchia. Emanuele Sica eletto con Alfieri ha da subito lavorato alle spalle del sindaco per cercare di fare la sfiducia e buttarla in caciara senza guardare alle sorti di un comune in crescita esponenziale con un Alfieri in grande spolvero capace di portare avanti progetti e iniziative. Questo lo ha isolato e derubricato politicamente. Riesumare Emanuele Sica e dargli un ancora di salvataggio per farlo eleggere è la peggiore azione politica che il centrodestra poteva fare. Gli azzurri hanno perso un’occasione molto importante per costruire un progetto politico, con Emanuele Sica segretario del Pd candidato il centro destra è morto prima di nascere. E’ un aborto politico di dimensoni enorme e dimostra quanto la classe dirigente dello stesso centro destra in provincia di Salerno sia scadente e poi si vanno lamentando del deluchismo e dell’alfierismo. De Luca e Alfieri questi errori non li commettono mai. E’ questione di saper far politica. Se c’è il tempo necessario il centrodestra cambi subito candidato, si affidi ad un giovane di schieramento, lo faccia crescere e lo sostenga. Si è ancora in tempo. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...