Alfieri fa comizi ogni sera. Ma non ha ancora chiesto scusa per aver portato Agropoli nel baratro dei debiti, fine già prevista anche per Capaccio Paestum.

Nel comizio tenuto in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli il 5 giugno, al minuto 30:30 della registrazione facilmente consultabile, l’ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, onnipresente riferimento politico della campagna elettorale di Mutalipassi, tira fuori un “libro” dalla copertina verde speranza. Essendo il comizio del candidato a Sindaco Mutalipassi, si è pensato che fosse il programma elettorale di quest’ultimo. E, invece, NO. 300 copie stampate a sue spese, così ha dichiarato, del rendiconto dei suoi mandati di sindaco di Agropoli (2007-2017). Di Pietro avrebbe esclamato: “E che c’azzecca?”. Questo libro avrebbe dovuto consegnarlo nel 2017 nelle mani del suo successore Adamo Coppola, che per 5 anni ha amministrato Agropoli con la benedizione e i diktat di Franco Alfieri. Se, oggi, qualcuno della coalizione di Mutalipassi va dicendo di essere il cambiamento, la reclamata discontinuità è proprio nei confronti del duo “Alfieri-Coppola” che, in 15 anni, come hanno testimoniato anche i recentissimi fatti giudiziari, hanno portato il Comune di Agropoli al tracollo finanziario.

Sull’ex sindaco Adamo Coppola, infatti, pende una richiesta di rinvio a giudizio per accuse relative al periodo tra il 2016 e il 2017 in cui ricopriva il ruolo di assessore al bilancio dell’Amministrazione Alfieri. Secondo il Pm, Coppola, in concorso con Giuseppe Capozzolo, in qualità di responsabile finanziario del Comune di Agropoli, è accusato di aver formato un atto falso quale proposta di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, così inducendo in errore il Consiglio Comunale di Agropoli che con deliberazione approvava il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, così formando una delibera viziata da falsità ideologica. Nello specifico sarebbe stata indicata falsamente come parte destinata agli investimenti, l’importo di 2.890.105,29 anziché l’importo di euro 5.942.830,53 in guisa di alterare il valore algebrico negativo del totale della parte disponibile, così occultando un disavanzo tecnico da recuperare peri a euro 2.180.403,57. Qui, caro Alfieri, il libro verde della memoria dei tempi che furono non serve: passato lo stupore, Agropoli è stata travolta dai debiti. Le attività hanno chiuso. Cattedrali nel deserto oggi hanno cementificato spazi vitali del tessuto urbano. Le opere fatte nel passato decennio, quali benefici durevoli hanno portato ad Agropoli? Quale sviluppo, quale economia fiorente, quale turismo annuale? Ma il senso di ricordare al popolo quello che Alfieri ha fatto come sindaco di Agropoli qual è? Forse la mania di protagonismo gli è sfuggita di mano tanto da fagocitare lo stesso suo candidato, ridotto a comparsa con tanto di copione da leggere. Il nulla fatto per l’ospedale di Agropoli è ben impresso nella mente di tutti. Ma egregio Presidente dell’Unione dei Comuni (che non si è capito ancora cos’è di diverso da un carrozzone che lievita spese inutili, il suo riferimento politico, Vincenzo De Luca, è salito sullo scranno di governatore della Campania nel 2015. Cosa avete fatto tutti e due per l’ospedale di Agropoli in 7 anni? Il Presidente dell’Unione dei Comuni Franco Alfieri porterà avanti questo progetto, per noi fallimentare, anche se il nuovo sindaco di Agropoli non sarà Mutalipassi? Come Presidente dell’Unione dei comuni non avrebbe dovuto essere super partes in questa campagna elettorale? Che interesse ha all’elezione dell’uno o dell’altro candidato, essendo lei sindaco di Capaccio Paestum?

Capaccio Paestum, lì 8 giugno 2022

