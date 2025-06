CAPACCIO PAESTUM, GIOVANNI SCARIATI FAVORITO PER L’ASSESSORATO AL BILANCIO

Una giunta di esterni è l’idea del sindaco di Capaccio Paestum Paolino eletto poco meno di un mese fa. Si fanno svariati nomi, anche di ex amministratori della città dei templi. Pietro De Simone, Piero Cavallo, Simone Valiante. Nelle ultime ore circola il nome di Giovanni Scariati al bilancio, ruolo ricoperto con Paolo Paolino sindaco nel 1994.Espertissimo, professionista della città, molto noto e voluto bene Giovanni Scariati rappresenterebbe per la giunta Paolino un contabile preciso e in sintonia con la crescita della città disegnata dal nuovo sindaco.

Uomo di spessore sarebbe un aiuto consistente. Nelle prossime ore il sindaco sceglierà i dubbi e annuncerà la squadra che lo accompagnerà per un quinquennio pieno di soddisfazioni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...