E’ una stagione molto importante e ricca di importanti eventi amministrativi e pratichi a CapaccioPaestum. La programmazione da i suoi frutti a due anni dall’insediamento del sindaco Alfieri. E proprio alla vigilia di importanti insediamenti strategici l’amministrazione poggia la sua forza sul bilancio. E come nel caso di Adamo coppola assessore al bilancio diventato sindaco ad Agropoli anche a Capaccio Paestum il sindaco Alfieri indica l’asseossorato al bilancio strategico per le scelete amministrative. e Fabio Scariati detta la linea. Scariati ha licenziato un documento per la stampa che vi proponia in basso:

“Olivier Cromwell, eroe della Guerra Civile inglese, disse una volta: “Nessuno va così lontano come chi non sa dove sta andando”. Forse si riferiva alla determinazione di un popolo nel dare vita ad una guerra civile, per far valere le proprie ragioni, oppure, più semplicemente, all’evolversi dei destini personali di ciascuno. A me piace pensare che Cromwell si riferisse, invece, all’attività di chi, in un governo, si prende cura della cosa pubblica. E mi vengono in mente tanti anni di relazioni a documenti di bilancio, onorevolmente confezionati, con citazioni che tutti condividono e su cui poi ognuno, a proprio modo, costruisce la sua personale azione politica, poi sistematicamente disattese o realizzate in modo parziale e frammentario.

La mancanza di programmazione e di scelte strategiche è stata un classico nel governo di questo Paese. Così, quasi sempre, si arriva a fine anno e, sulla base delle esigenze di finanza dell’Ente, si ripiana a piè di lista. Questa patologia, questo vivere alla giornata, ha denotato una mancanza di chiarezza, oltre che incapacità di compiere scelte vere, che io, nella qualità di assessore, ho deciso, anche con coraggio, di affrontare, nell’interesse del nostro territorio e dei suoi cittadini. Così, oggi, posso fare il rendiconto e misurare un primo obiettivo centrato, informando i cittadini sul grado di contrasto all’evasione dell’imposta di soggiorno nel nostro comune. Il risultato è attribuibile agli effetti dell’adozione di nuove misure introdotte dall’Amministrazione Alfieri.

Il dott. Antonio Rinaldi, funzionario in servizio del Comune di Capaccio Paestum, è stato incaricato di avviare una ristrutturazione efficiente dell’Ufficio Tributi ed Entrate Patrimoniali, in sostituzione del dipendente in pensione, Giovanni Puglia, cui rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto con dedizione, professionalità e competenza all’interno della nostra struttura comunale. Ho proposto alla Giunta comunale l’istituzione di un nucleo di polizia tributaria locale da impiegare per l’esercizio delle attività di vigilanza e di controllo in materia di tributi locali. Al presidio territoriale è stato assegnato apposito operatore, Giovanni De Cesare, dotato d’idonea qualifica e della necessaria specializzazione e professionalità.

I risultati delle prime stime sono riassunti da uno specifico indicatore, il divario tra le imposte e i tributi versati, ed i tributi che gli obbligati avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento. È stato avviato un controllo efficace e sistematico sull’applicazione ed esatto versamento dell’imposta di soggiorno, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’elusione o dell’evasione. Sono effettuate verifiche giornaliere mediante corretto software in grado di censire le strutture promozionate sul web, attraverso le piattaforme di prenotazione, con evidenza della posizione di ogni singola struttura ricettiva operante sul territorio comunale. Il dato di partenza è quello rappresentato dal numero delle strutture note relative all’anno 2018, che ammontano complessivamente a 133, non sempre regolarmente adempienti secondo le stime dei preposti agenti contabili. Per questo, il dato progressivo delle “somme in fase in recupero” è passato ad un incremento delle registrazioni al portale Paytourist pari al 50% e le strutture ricettive sono passate da 133 del 2018 a 202 nel 2019.Nel 2020 sono state identificate altre 32 strutture ricettive, in precedenza non conosciute, con un incremento delle registrazioni del 15% rispetto all’anno 2019.“