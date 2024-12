CAPACCIO PAESTUM, IL CONSIGLIERE COMUNALE MASIELLO SE NE VA

Il consigliere comunale di maggioranza ed ex assessore ad Igiene Urbana e Benessere Animale di Capaccio Paestum, Gianfranco Masiello (nella foto), ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall’incarico. “È stata una decisione sofferta e consapevole, sono venuti meno i presupposti per i quali ho accettato di candidarmi alle ultime elezioni” ha spiegato Masiello in una lettera, letta dal presidente del Consiglio comunale, Angelo Quaglia, nel corso dell’assise civica (in corso), alla quale Masiello non ha preso parte. Si tratta, di fatto, della prima crepa politica nella maggioranza consiliare dopo il terremoto giudiziario che ha portato il sindaco Franco Alfieri, prima in carcere e poi ai domiciliari, con la sospensione prefettizia dell’incarico.

Al posto di Masiello dovrebbe subentrare la prima dei non eletti della lista ‘Concreta e Stabile’, ovvero l’avv. Serena Landi, che però è consigliere d’amministrazione del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, carica incompatibile con quella nell’assise civica. In caso di rinuncia, avrebbe accesso al Consiglio comunale la dott.ssa Francesca Paolillo, figlia dell’ex consigliere comunale Maurizio Paolillo. Fonte Stiletv

