L’associazione Città Libera di Capaccio Paestum mette nel mirino il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, questo il testo del comuncato:

De Luca continua con battute fuori luogo. Ma Alfieri fa ancora gli interessi di Agropoli?Sulla vicenda Ex Myriam, l’Amministrazione sta esponendo il Comune al rischio di conseguenze penali, civili e della Corte dei Conti

Ricordate la “storia delle fritture di pesce”? Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite nel Cilento di un convegno sulla Sanità a Vallo Della Lucania, ha servito il bis. All’interno del suo intervento, ad un certo punto, ha interrotto l’incedere e, fissando il Sindaco Franco Alfieri che era in prima fila, ha detto: “Tu non mi guardare, Agropoli ha già avuto tutto”. Ovviamente, in sottofondo, le risate dei presenti. Non è la prima volta che De Luca, forse per abitudine, oppure per slancio ironico (credendo di esserlo), ridicolizza Franco Alfieri. Ma, questa volta, il Governatore ha offeso anche le comunità di Agropoli e Capaccio Paestum. Non sono mancate le reazioni di molti attraverso i social. Ma Agropoli cosa ha avuto dalla Regione Campania? Questo si chiedono i cittadini che attendono ancora la promessa di attivazione h24 del Pronto Soccorso dell’Ospedale. De Luca ha poi, indirettamente, offeso anche la comunità di Capaccio Paestum, accostando ancora la figura di Alfieri ad Agropoli, dimenticando che da due anni è il Sindaco di Capaccio Paestum. Un lapsus del Governatore, oppure Alfieri quando discute con De Luca continua a perorare la causa di Agropoli? Dimenticandosi che deve occuparsi esclusivamente del territorio di Capaccio Paestum essendo stato eletto dai cittadini della nostra comunità. Insomma, quello che si è consumato a Vallo della Lucania è un altro siparietto che denota, ancora una volta, un quadro sconsolante di politica politicante che, all’interno delle sue stanze, usa linguaggi (“ha avuto tutto…”) da mercato delle vacche.

SULL’EX MYRIAM ANCORA FORZATURE

Nel frattempo, nell’ultimo Consiglio Comunale di Capaccio Paestum, ancora una volta abbiamo assistito al comportamento saccente del Sindaco e della sua maggioranza consiliare. Sull’argomento dell’ex Cinema Myriam, condividiamo in pieno il dossier che il consigliere comunale Franco Longo ha esposto all’assise civica e, in particolar modo, sui rischi e le conseguenze che si incorrono sul piano penale, civile e della Corte dei Conti. Dal primo giorno, “Città Libera” è stata a favore della realizzazione della nuova Sala Cinema – Teatro, in quanto la riteniamo importante per dare un impulso nuovo a Piazza Santini. Ma abbiamo anche sottolineato l’importanza di fare le cose secondo le norme e nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini di Capaccio Paestum, indicando anche una strada e un percorso procedurale adeguato a correggere e sanare tutti gli errori fatti finora dal Comune di Capaccio Paestum.