CAPACCIO PAESTUM, PRONTA LA GIUNTA SI RICOMINCIA QUAGLIA SARA’ IL PRESIDENTE

Riconferma per Maria Antonietta Di Filippo nel ruolo di vicesindaco e assessore a Cultura e Identità Territoriale, e per la prima eletta Mariarosaria Picariello come assessore a Welfare, Pubblica Istruzione e Politiche Sociali. Dell’esecutivo faranno parte anche i già consiglieri comunali Antonio Di Filippo, nuovo assessore a Demanio e Governo del Territorio; Antonio Agresti, neo assessore a Bilancio, Finanze e Tributi, e Antonio Mastrandrea, assessore al Turismo, tutti e tre nominati oggi, giorno del proprio onomastico.

Con lui faranno parte della maggioranza consiliare, insieme agli uscenti e riconfermati Giovanni Cirone, Antonio Scariati, Luca Sabatella, Pasquale Accarino, Igor Ciliberti, Angelo Merola e Ulderico Paolino, anche il già assessore Gianfranco Masiello, le new entry in rosa Rossella Tedesco, Adele Renna, Annalisa Gallo, Maria Rosaria Giuliano ed i neo eletti Gianmarco Scairati e Mimmo De Riso. Tra i banchi dell’opposizione, invece, siederà il solo Emanuele Sica. Fonte stiletv

