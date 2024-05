CAPACCIO PAESTUM, SPUNTA UN SIMBOLO DI PARTITO SULLE ELEZIONI MA E’ UN INCIUCIO FRATELLI D’ITALIA APPOGGIA UN COMUNISTA FORZA ITALIA E LA LEGA SI TIRANO FUORI

L’inciucio si è consumato secondo le più becere e vergognose malefatte politiche. L’odio contro Alfieri ha unito un partito di estrema destra come Fratelli D’Italia e un esponente comunista Pd. Nulla da dire sulle persone per carità tutte perbene ma politicamente è una porcheria. Forza Italia e la lega hanno ben pensato di non aderire ad un cartello che li avrebbe compromessi politicamente per sempre. Emanuele Sica è il candidato sindaco ma proviene dal partito comunista e dal Pd ora si becca l’appoggio di Fratelli d’italia che di fatto diventa un transessuale politico Il partito della Meloni di fatto cambia sesso politico è diventato un trans a Capaccio Paestum ma quello che è più sconcertante non solo è un transessuale ma è anche un viados da marciapiede. Quindi il centro destra non c’è, l’iniziativa degli uomini di Cirielli è isolata. Hanno perso una buona occasione per compattare e costruire il cartello governativo meloniano. Fratelli d’Italia è l’unico simbolo di partito presente alla competizione elettorale amministrativa.

I CANDIDATI

LIBERTÀ E PROGRESSO: Gerardo Abate, Gerardino Albano, Miriam Albano, Rosanna Beatrice, Umberto Baccaro, Gaetano Cataneo, Fabio D’Alessandro, Giovanni Della Porta, Maria Di Guida, Biancarosa Di Ruocco, Giuseppe La Mura, Costantino Leone, Giuseppina Mitrano detta Giusi, Francesco Nunziante, Carmelo Pagano detto Nino, Marianna Sorvillo.

FRATELLI D’ITALIA: Fernando Maria Mucciolo, Pasquale Barlotti, Anna Linda Brenga, Graziano Brunetto, Pietro Cacciabue, Antonella Caiazzo, Domenico Cavallo, Vincenzo Curcio, Mariateresa Di Filippo, Anna Katia Di Sessa, Giacomo Mollo, Maria Velia Petraglia, Antonio Plaitano, Grazia Sepielli, Raffaele Tierno, Raffaele Vaccarella.

