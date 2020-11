I consiglieri Quaglia e Paolino eletti in minoranza e passati in maggioranza

In questi giorni molte critiche “sterili” vengono rivolte contro ai giovani consiglieri Quaglia e Paolino. Essi vengono attaccati poiché hanno avuto il coraggio qualche mese fa di passare dalla minoranza alla maggioranza. Per alcuni o meglio davvero per pochi, questa è stata una scelta fatta per qualche tipo di interesse. Forse è proprio così! I due consiglieri infatti come il resto dei consiglieri di maggioranza, hanno l’interesse che la loro città si trasformi positivamente, cresca e valorizzi le proprie ricchezze ambientali e culturali, hanno l’interesse che il sogno di un lungomare o di un teatro, per citare solo alcune opere pubbliche, diventino realtà! Desiderano che tutto ciò che per anni hanno sentito si realizzasse si realizzi davvero! Hanno la voglia e l’entusiasmo sano e giusto di partecipare attivamente al cambiamento della propria città, prima nelle infrastrutture e poi nel senso di comunità che tanto il sindaco Alfieri vuole far accrescere. Hanno scelto di appoggiare alla luce del sole questa amministrazione solo ed esclusivamente per l’interesse comune.

Piuttosto sposterei l’attenzione su ciò che un consigliere ha fatto. Non ha avuto il coraggio e la serietà di andarsene in minoranza, non è stato trasparente ed ha provato a scardinare questa amministrazione che lavora tutti i giorni e che cerca soprattutto di svolgere con serietà, dignità, trasparenza e concretezza, il proprio ruolo, quello di dare servizi, pari diritti per tutti, opere pubbliche fondamentali ma soprattutto la serenità, la stessa che per troppo tempo la città di Capaccio Paestum ha perduto e che avuto la voglia di ritrovare e con questa squadra e con questo sindaco ha ritrovato! Quindi quei pochissimi soggetti che conosciamo, protagonisti solo nel male della storia di questa città, la smettessero, non desiderano altro che il caos, di minimare la tranquillità e la serenità, non di un’amministrazione ma di un’intera comunità. Tessono per come distruggere non per come costruire. Concludo dicendo che se si votasse domani mattina Franco Alfieri certamente sarebbe rieletto con una percentuale che oscilla fra l’80 ed il 90 per cento. Quindi accomodatevi e rilassatevi. Saluti ed evviva Capaccio Paestum! ​​​​​Fabio Scariati assessore alle finanze