CAPACCIO PAESTUM,IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DEGLI ASSESSORI

Una maggioranza extra large con 15 consiglieri su 16 così suddivisi: 6 seggi vanno a Capaccio Paestum Democratica. Li occuperanno Antonio Di Filippo (843 voti), Antonella Di Filippo (798), Angelo Quaglia (777), Gianmarco Scariati (527), Luca Sabatella (414), Giuliano Maria Rosaria (390). 3 seggi a Franco Alfieri Sindaco: Mariarosaria Picariello (1140 voti), Giovanni Cirone (511) e Antonio Scariati (447). 2 consiglieri per Capaccio Paestum Rinata: Pasquale Accarino (386) e Antonio Agresti (349); per Concreta e Stabile: Antonio Mastrandrea (501), Gianfranco Masiello (398); Uniti per Capaccio: Igor Ciliberti (298), Angelo Merola (241). A comporre la minoranza il solo Emanuele Sica. Ora ci sarà la nomina degli assessore e a scalare ci saranno i nuovi ingressi.

