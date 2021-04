L’associazione di Capaccio Paestum “Città Libera” ha diffuso una nota su alcune vicende di carattere amministrativo riguardanti gli ultimi sviluppi. Questo il testo:

Siamo preoccupati per situazioni ed avvenimenti che si stanno registrando sul

territorio e nell’ambito degli enti e le istituzioni. Notiamo un continuo e reiterato

modus operandi fatto di totale mancanza di attenzione per le regole e le norme da

parte di chi è invece investito, per ruolo e rappresentanza, di dare l’esempio.

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM

Nelle ultime settimane, dalla stampa e dai media in generale, abbiamo dovuto leggere

del sequestro in località Capo di Fiume di un’azienda zootecnica per deposito e

scarico di reflui inquinanti in un adiacente canale di scolo. L’azienda in questione è di

proprietà di un componente della deputazione del Consorzio di Bonifica di Paestum,

eletto quindi dai consorziati con compiti non solo di rappresentanza ma di tutela del

territorio. Lo stesso Consorzio di Bonifica, per un’altra recentissima vicenda, si è

visto notificare dal Comune di Altavilla Silentina un avviso con il quale gli viene

chiesto il ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione nell’agro di Altavilla di

tre vasche prive di permessi.

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Meglio non va al Comune di Capaccio Paestum. Anche qui, da organi di

informazione, abbiamo appreso che il dirigente dell’Area Finanziaria dell’ente

(raggiunto da provvedimento cautelare di interdizione dai pubblici uffici per mesi 12,

poiché indagato nello scandalo che ha travolto l’ex Sindaco di Eboli Massimo

Cariello) continua a frequentare la sede comunale del Capoluogo, seppure le funzioni

di responsabile dell’Area siano state da tempo assunte dal segretario comunale.

LA DELIBERA N.179 E LA CONFESSIONE

Così come esterrefatti siamo alla lettura della delibera di Giunta Comunale n.179, con

la quale si cerca di mettere una pezza alla situazione relativa all’edificazione

dell’asilo nido in località Rettifilo, i cui lavori sono iniziati a novembre 2020 e poi

sospesi a marzo scorso per procedura incompleta. Non possiamo non notare con

stupore ed ironia che in questa delibera è la Giunta Comunale stessa a confermare che

solo in data 12.04.2021 il Comune di Capaccio Paestum ha ricevuto il parere

favorevole della Sovrintendenza in ordine all’accertamento di compatibilità

paesaggistica dell’intervento. Davvero un’assurdità, e messa per iscritto. Sempre su

questo argomento, a tutela dell’opera stessa, che riteniamo importante e che è stata

progettata e finanziata nel 2018 dall’Amministrazione Palumbo, e al fine di evitare

ulteriori problematiche burocratiche che possano pregiudicare il riavvio dei lavori,

consigliamo alla Giunta Comunale anche di verificare la compatibilità urbanistica

dell’opera con il PRG vigente. Ci risulta che si sta operando su una zona ex PEEP.

Pertanto, sarebbe necessario anche il completamento dell’iter di variante urbanistica

che al momento non ci risulta (in base alle informazioni in nostro possesso) assentita

dagli organi preposti.

Capaccio Paestum, 29 aprile 2021

I Promotori – Luigi Delli Priscoli (Presidente), Marianna Matrone (vice Presidente), Lucio Jack Di Filippo (Segretario)

Info e contatti

liberapaestum@libero.it