Nei giorni scorsi il consigliere regionale del Psi Andrea Volpe ha lavorato sul passaggio di Luca Sabatella nel suo partito. Quindi il consigliere dalla minoranza si è spostato in maggioranza facendo prevalere per lui il senso del dovere verso una comunità che lo ha eletto, sempre votato e per la quale in minoranza avrebbe potuto fare be poco. Non a caso Sabatella spiega: ““Ho deciso di aderire alla maggioranza e di sostenere il sindaco Alfieri e la sua amministrazione, che bene stanno operando per valorizzare al meglio la nostra straordinaria comunità. Metto a disposizione la mia esperienza e darò il mio contributo nell’esclusivo interesse dei miei concittadini. Lo faccio sulla base della condivisione di molte idee e soprattutto del percorso che l’Amministrazione Alfieri sta portando avanti e che ho avuto modo di apprezzare in questi mesi. Ora è tempo di proiettarsi sugli obiettivi da portare a termine e sul lavoro che ci sarà da fare insieme” Luca Sabatella trova dunque il tempo e il modo per cercare di poter fare qualcosa per il suo elettorato e per la città, in minoranza avrebbe avuto poche chances. Va detto pure che nell’era post ideologica il suo passaggio è abbastanza indolore ma è anche il risultato della scarsa serietà dei partiti di centrodestra che se lo sonop fatto scappare. Sabatella ha portato messe di voti a persone di centro destra che si sono candidati alla regione, alla camera e alle europee ma puntualmente lo hanno abbandonato e lasciato solo a Capaccio Paestum. I dirigenti dei partiti di centro destra dove ha militato lo hanno sedotto e abbandonato. La nuova classe dirigente del psi guidata dal segretario nazionale Maraio e condotta dal consigliere regionale Andrea Volpe sta lavorando benissimo per formare un partito che possa lavorare in sintonia con il centrosinistra. Il passaggio di Sabatella in maggioranza ha però fatto storcere il naso a più di una persona nel comune della città dei templi. Non a caso l’associazione città libera in un comunicato palesa la propria disapprovazione per questo ulteriore passaggio. Questo il testo del comunicato:

Chi vince le elezioni, governa. Chi le perde, fa opposizione, svolgendo il ruolo di controllo e proponendo l’alternativa. Questo succede in tutto il mondo. Tranne che a Capaccio Paestum. Qui da noi, chi vince le elezioni festeggia. Chi le perde, vince lo stesso e festeggia qualche tempo dopo passando con la maggioranza. Definire questo comportamento inqualificabile è dire poco. Eppure, un simile modo di fare e di vivere la politica e i ruoli elettivi pare essere diventato prassi. Oltre all’opinione pubblica e all’elettorato, i primi ad indignarsi per simili accadimenti dovrebbero essere innanzitutto i consiglieri di maggioranza che, dopo aver fatto una dura battaglia elettorale ed averla vinta, si ritrovano a dover condividere funzioni amministrative e ruoli istituzionali con chi nei comizi li definiva come il peggio del peggio. A Capaccio Paestum, ormai, sembra che nulla valga più. Non valgono più le norme, le leggi, i vincoli urbanistici. Il decadimento ha preso in sposa la peggiore delle mogli, l’indifferenza. Niente vale più.

E così assistiamo, in pochi mesi, al passaggio in maggioranza di ben 3 consiglieri comunali eletti nelle liste sconfitte. Gli stessi 3 consiglieri che passano anche, senza pudore, da Fratelli d’Italia al PD o al Partito Socialista. Tante sarebbero le cose da dire, ma due domande vorremmo rivolgerle direttamente al Sindaco Alfieri e ai 3 consiglieri transfughi. Sindaco, ma se in campagna elettorale aveva detto che nelle sue liste vi erano le competenze e le intelligenze per amministrare e che nelle altre vi era solo populismo e qualunquismo, come mai nei soli primi 2 anni ha reclutato 3 populisti e qualunquisti affidandogli deleghe e compiti e ponendoli come interlocutori privilegiati nel novero dei suoi consiglieri? Qual è la vera motivazione per la quale 3 consiglieri di opposizione sentono il bisogno di fare un passaggio politico ufficiale quando potevano benissimo rimanere dove il popolo li ha collocati votando esclusivamente le delibere che avrebbero condiviso ma continuando ad avere la libertà di controllare ed opporsi ad eventuali altri atti? Non ritengono di avere ingannato gli elettori utilizzandoli e poi facendo esattamente l’opposto?” I promotori – Luigi Delli Priscoli (Presidente), Marianna Matrone (vice Presidente), Lucio Jack Di Filippo (Segretario)