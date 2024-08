CAPACCIO PAESTUM,OGGI LA RACCOLTA FIRME PER LE RIFORME DELLA MELONI

“Anche a Capaccio Paestum nella giornata di oggi si terrà il gazebo promosso da fratelli d’Italia sulle 4 riforme del governo Meloni: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato. A seguire, un incontro politico alla presenza del Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore, del Sen. Antonio Iannone e dell’on. Imma Vietri, oltre ad amministratori, dirigenti di partito, iscritti e simpatizzanti.”

Continua la campagna nazionale di fratelli d’Italia in provincia di Salerno sulle 4 riforme del governo Meloni: questa volta il gazebo sarà a Capaccio Paestum dalle ore 18:30, nei pressi del museo archeologico di Paestum. “Continueremo questa campagna di sensibilizzazione sull’intero

territorio provinciale per porre la giusta attenzione sui traguardi e sul lavoro del governo in vista di queste importanti riforme.” >

che ripropone in maniera chiara l’importante attività del gruppo dirigente provinciale. Alle ore 20:30 invece presso l’ agripaestum, si terrà un incontro politico che avrà ad oggetto le priorità e le esigenze del territorio. Saranno presenti anche lì Giuseppe Fabbricatore, il Sen. Antonio Iannone, l’on. Imma Vietri, il commissario cittadino del circolo di Capaccio Paestum Claudio Pignataro, amministratori, dirigenti di partito, tesserati e

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...