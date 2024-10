CAPACCIO PAESTUM,PER IL COMMISSARIO CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA IL COMUNE VA MESSO IN SICUREZZA

Fratelli d’Italia, parla il commissario cittadino Claudio Pignataro: siamo garantisti sui fatti contestati al sindaco Alfieri, ma la città di Capaccio riversa in una condizione grave e urgente, oltre alla questione politica c’è una questione finanziaria disastrosa, e non c’è proprio nulla da attendere.

Queste le parole del dirigente provinciale di fratelli d’Italia Claudio Pignataro che rappresenta il partito della Meloni nella città dei templi.

“I fatti contestati sono di una gravità inaudita, il Comune di Capaccio deve essere messo in sicurezza rispetto all’immagine che ne sta derivando, ma sopratutto i cittadini non possono pagare dinamiche politiche poco chiare messe in atto dal PD. Siamo preoccupati per il futuro. C’è l’urgenza di approvare il bilancio relativo all’anno 2025 in piena scadenza, ma soprattutto bisogna presentare alla corte dei conti un piano di riequilibrio visti

i 41 milioni di disavanzo d’esercizio in cui riserva l’ente: tutto deve avvenire entro gli inizi di novembre. In una situazione così allarmante chi ci assicura che andrà tutto bene?” -così continua Pignataro- “È necessario assumersi subito le dovute responsabilità del caso per mettere ai ripari la Città e scongiurare gravi rischi. Il PD fa come Ponzio Pilato, come al solito se ne lava le mani sospendendo il Sindaco dal Partito. Per non parlare di De Luca, che trova il tempo per rilanciare la sua candidatura a Presidente in vista delle prossime elezioni regionali, ma fa silenzio sulla grave situazione che ha portato in manette il sindaco e presidente della provincia Franco Alfieri.

Noi chiediamo massima responsabilità e che l’ente e i cittadini vengano messi immediatamente in sicurezza.”

