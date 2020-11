Arriva il diritto di replica per il presidente del consiglio comunale Emanuele Sica, di fatto sfiduciato dall’intera maggioranza, che non lo ritiene più una garanzia superpartes perchè, secondo l’amministrazione, avrebbe messo su un’azione per cercare di mandare a casa il sindaco. Sarà divertente scoprire se Sica farà i nomi dei consiglieri di maggioranza pronto a seguirlo in questa manovra di palazzo che avrebbe portato Capaccio Paestum alle elezioni.Intanto si registra una clamorosa presa di posizione di una nota opinionista di Capaccio Paestum Marianna Matrone la quale dai social si pone alcune domande dopo la diretta a Stile tv di Franco Alfieri.

Questo il suo post integrale:”

IL SEGRETO DI PULCINELLA

Da un sindaco che va in diretta tv, urbi et orbi, preannunciando verità e chiarezza, mi sarei aspettata nomi, cognomi e prove schiaccianti, non fattarielli.Devo dare atto ad Alfonso Stile che ha fatto domande precise e dirette a cui, ahimé, il sindaco ha saputo politicamente e giuridicamente svicolare.DOMANDA: “Lei è sicuro?”RISPOSTA: “È il segreto di Pulcinella… non c’era bisogno di fare processi”.DOMANDA: “Sindaco qualche suo consigliere è stato avvicinato fisicamente? RISPOSTA: “C’è stata una riunione di maggioranza non c’è bisogno più di niente” Quindi chi guida la nostra comunità si è “affidato” all’istinto oppure al “portacascetta” di qualcuno?Si è autorizzati a pensare che se a qualcuno della SUA maggioranza sta antipatico un consigliere oppure ASPIRA ad una carica, basta che mette una “pulce nell’orecchio” del primo cittadino?Ci sarà un prossimo segreto di Pulcinella?Oppure il sindaco ha foto, video, registrazioni? Oppure insieme alla fascia di sindaco ha ricevuto il dono della predizione?In SECONDO LUOGO …Ha parlato di “CARTE CONOSCIUTE” risalendo a comportamenti identici per Voza e Palumbo. Ma SE erano carte conosciute, perché le ha “imbarcate” nella sua campagna elettorale?Perché tra la SUA MAGGIORANZA ci sono Mucciolo e Accarino, tra i suoi candidati Petraglia e come consigliera politica Montechiaro che sono stati i c.d. “dissidenti” che hanno agito proprio per sfiduciare Palumbo? Ne ha in qualche modo avallato il modus agendi che tanto aborra oggi?Con la frase “c’è stata una riunione di maggioranza” è come dire “TENG’ A MAMMA P’ TESTIMONE”!!!Queste, a casa mia, si chiamano ILLAZIONI. P.S. l’unica cosa chiara è: il sindaco ha la fissa per i perditori di tempo sui social … che nessuno usa ma tutti leggono”