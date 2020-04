Caro Premier, mi sovviene la necessità, urgente, come un atto di defecazione, rivolgerti il mio appello e credo, con me, buona parte degli italiani, arcistufi di questi decreti e di tante restrizioni, “solo” a noi riservate. Altri, girovagano indisturbati per le strade di ogni paese, ogni città, come fossero i padroni assoluti del nostro territorio. Chi scrive, lo fa spesso nel settore della politica, ma da tempo ho dovuto mettere un po’ da parte questa volontà, in quanto i miei ideali, non si riconoscono in questo STATO assurdo, che finge di dare ogni cosa, ma in realtà “toglie”. Da libero professionista, mi si chiede di fare sacrifici, così come lo si chiede al dipendente, ai pensionati e noi tutti accettiamo, come pecore aggiungo, in rispettoso silenzio per il beneficio della nostra patria. Paghiamo in anticipo le nostre tasse, ma in realtà non so se il prossimo anno, saremo ancora vivi per pagare il saldo. Ci hai invitati, tutti, a fare le donazioni per eventi disastrosi e noi tutti lo facciamo; stiamo zitti anche sul reddito (porcata) di cittadinanza e chiedi a noi tutti di comprendere il clandestino che giunge in Italia perché va aiutato. Ci sta anche bene, capperi, ma non posso accettare che i clandestini, percepiscono più soldi di un pensionato che ha lavorato 50 anni in una qualsiasi attività di mercato, pagando contributi a josa e ci ritroviamo con aiuti attuali sempre pari a zero. Caro premier, a noi italiani viene chiesto di avere pazienza con i Rom ed altre etnie simili, perché la loro cultura è quella di vivere rubando e poi ci ridono anche in faccia, tanto non vengono mai puniti col carcere o altre sanzioni. Se sbaglia un qualunque italiano, allora scattano 5/10 anni di galera, perché magari ha da perdere qualcosa. Noi italiani, dobbiamo stare zitti, anche quando ci chiedono di togliere il crocifisso dalle scuole, dagli altri ambienti, dalle aule di tribunale, ed anche li devo essere comprensivo altrimenti gli altri si arrabbiano. Se viviamo in difficoltà economica, dobbiamo comunque pagare il bollo auto, perché quei soldi servono alla comunità, ma se rovino la mia stessa auto, a causa delle buche, neanche mi risarcisci. E dobbiamo tuti stare zitti. Se poi non pago una bolletta del telefono o della luce, mi si iscrive immediatamente al CRIF (centrale rischio fidi) o magari al CRIC (centrale rischio credito) ma in realtà te lo suonerei in testa, e se poi giungo ad un accordo, mi fai pagare tasse ed interessi sino a decuplicare la bolletta da 50 euro e così mi cancelli dai cattivi pagatori. Che schifo, le pare? Mi metto in fila al pronto soccorso e rispetto tutto; mi metto in fila al supermercato e sto sempre zitto. Siamo civili le pare? Siamo tutti uguali. In verità non credo risponda a realtà. Tossici, extracomunitari, ed altri ospitati nella terra del nostro stivale, hanno sempre la precedenza. Non pagano Bus, non rispettano file, gestiscono lo spaccio e godono di ogni servizio sanitario. Addirittura ci terrorizzano. E noi zitti. Caro premier, caro governo, avete chiuso strutture sanitarie nel passato che si sono rivelate mortali in questa tragica fase. Ma cosa avete fatto? Ve lo siete mai chiesto? Oggi si deve decidere chi intubare e chi no. Se deve morire uno di 60 anni oppure uno di 80. Ecco dove ci avete portato. E intanto muoiono gli operatori sanitari. E voi politici? Voi con i privilegi e le ville al mare o in montagna? Con uffici da 400 mq? Non hai problemi del CRIF o magari del CRIC, tanto tu guadagni migliaia di euro, almeno 14.000 mensili più un rimborso spese. Ma ti sembra giusto? Voi avete le ferie pagate, sempre, noi no. Non abbiamo ammortizzatori sociali, ne cassaintegrazione. Ne mobilità, ne altro. Non ho la malattia pagata, ne tanto meno la 13^ma mensilità. Andiamo, noi italiani, in pensione con 800 euro al mese se ci va bene e grazie alla signora Fornero. Tanto lei che se ne fotte! Voi avete il vitalizio! Se dovessi ammalarmi, la mia piccola attività chiude e chi pensa a me? Certo, ora hai rinviato i pagamenti e secondo te dovrei ringraziarti, vero? Canaglia! Dimostrate quanto i sacrifici a noi richiesti, siate in grado di farli anche voi. Prendete anche voi 600 euro al mese, anche se non abbiamo visto ancora nulla. Forse a voi i 600 euro bastano vero? Or dunque, arrogante premier, sappi che tra i parlamentari, c’è chi acquista “ogni mese” un mini appartamento in paesini del salernitano. Da sempre. Però se dico queste cose, mi si appella come un fascista; se mi ribello sono fascista; se dico che il governo non va, sono fascista; se chiedo eguali diritti per tutti, sono e rimango ancor più fascista, vero? Se amo la mia bandiera, sono nostalgico e fascista; Se pago le tasse e magari dico che qualcuno non le paga, sono fascista; Se mi ribello sono fascista; Se or dunque penso a tutto ciò, sono anche classista, razzista e soprattutto fascista sempre, vero premier? Ritengo invece di essere corretto e non corrotto e dico basta ai parassiti dello stato che costa ogni mese 200 milioni di euro, escludendo i beneficiari della legge Mosca, che toglie dalle nostre tasche, un miliardo di euro al mese. Dobbiamo ancora stare zitti? Non è per caso che avete rotto i c……..? Giovanni Coscia

Continue Reading