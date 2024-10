CASO ALFIERI FRATELLI D’ITALIA CHIEDE ELEZIONI SUBITO

COMUNICATO STAMPA

Coordinamento Cilento Nord



Fratelli d’Italia, Modesto del Mastro: siamo garantisti sui fatti contestati ad Alfieri, ma il metodo utilizzato negli anni dal Pd ha distrutto i nostri territori

“Le vicende giudiziarie che stanno interessando il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri, al netto del rispetto per il lavoro della Magistratura e della solidarietà umana verso la persona e la famiglia, registra un’ inquietante metodo di gestione della cosa pubblica perpetrato dalla sinistra negli anni sul tessuto sociale, economico e politico dei nostri territori. Così si esprime Modesto Del Mastro coordinatore di “Fratelli d’Italia Cilento nord”. “Chiediamo, altresì, che la provincia di Salerno possa avere il giusto rispetto e dignità ritornando presto alle urne, anche per il fatto che un consigliere provinciale con delega di vice-presidente della provincia eletto in altra competizione elettorale (come previsto dalla legge del rio) sia totalmente inopportuno che svolga le funzioni di reggente. Un vuoto di potere inaccettabile”. “Il sistema di potere della sinistra, continua Del Mastro, costruito negli anni nei nostri territori subisce un colpo durissimo a cui va data giusta risposta politica. “Continueremo, conclude il coordinatore, “a essere garantisti e innamorati delle nostre comunità.

