I sottoscritti consiglieri comunali Alessandro LO SCHIAVO(foto), Marco RIZZO, Caterina DI BIASI e Luigi MAURANO, sottopongono alla Vostra attenzione la seguente proposta perla fase 2 di parziale riapertura delle attività lavorative.

Ci avviciniamo ad una data importante, quella del 4 Maggio. Una data che rappresenta una speranza, un piccolo segnale di ripartenza non di ripresa.

Ripartire in questa fase vorrà dire: mancanza di liquidità reale in tasca ai cittadini e alle imprese, via libera ad alcune attività garantendo principalmente la salute dei lavoratori.

Siamo un paese ad alta vocazione turistica, con presenze importanti anche di turisti stranieri. Adesso è il momento di mettere in campo azioni concrete.

Serve un piano straordinario economico-sociale che dia un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie, in particolare al comparto produttivo legato al turismo.

E’ questa la strada che deve seguire l’Amministrazione Comunale così da far respirare un intero comparto, nonché tutto il suo indotto, investiti da una crisi devastante.

Ci sono attività in questo momento che stanno valutando addirittura se riaprire i battenti in questa stagione turistica compromessa.

Ci sono intere famiglie e lavoratori stagionali che non ce la fanno più a reggere questa situazione.

Insomma c’è un paese che necessita di liquidità reale, non di rateizzazioni, prestiti o rinvii.

Alberghi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, Bar, Lidi Balneari , attività artigianali, campeggi, villaggi turistici sono la spina dorsale della nostra economia. Negli ultimi anni queste attività hanno registrato aumenti spropositati per quanto riguarda la TARI e l’ACQUA (ora nelle mani della CONSAC). In considerazione di quanto finora espresso proponiamo le seguenti azioni per risollevare e far ripartire l’economia del territorio:

1) Per le utenze non domestiche, quindi per le attività turistiche – produttive, l’esenzione del pagamento totale della TARI e della COSAP , la riduzione dell’aliquota IMU, (solo ai conduttori in fitto ) per tutto il 2020.

2) Per le utenze domestiche di prima abitazione residenti, la riduzione della TARI del 30% a tutto il 2020.

3) Valutare l’emissione di un “Voucher Vacanza” da spendere entro il 2020 nel Comune di Castellabate, garantito dallo stesso Comune, per acquistare pacchetti vacanze a favore delle nostre attività turistiche;

4) L’istituzione di una Commissione composta da rappresentanti del Consiglio Comunale, dalle Associazioni di categoria: Associazione albergatori Castellabate, Confcommercio, esponenti dell’imprenditoria turistica locale, in collaborazione con il Parco Marino, con le Università, per redigere una proposta complessiva che possa consentire la ripartenza di questo territorio in questa fase emergenziale.

Certi di un vostro riscontro, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ai dettagli illustrati, porgiamo distinti saluti.

Il Capogruppo

Alessandro Lo Schiavo

I consiglieri Comunali Marco Rizzo, Caterina Di Biasi, Luigi Maurano