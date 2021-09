Il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo, n alto l’ex assessore Maurizio Ruggiero

Lui è Maurizio Ruggiero un passato da calciatore dilettanti, laureato in scienze dell’educazione ed ex assessore per ben 8 anni delle prime due gintue guidate da Franco Carpinelli. E poi c’è l’attuale sindaco Gerardo Antelmo considerato uno dei primi cittadini più bravi del Cilento, molto attento alle dinamiche non solo di Cicerale ma di tutto il territorio tanto da richiederlo come candidato per la guida del comune di Agropoli dove è molto stimato ma lui ha rifiutato sostenendo: ” Ho un mandato dei cittadini di Cicerale che devo onorare fino alla fine con orgoglio e onore”. Al centro della diatriba però tra Ruggiero e Antelmo non c’è la politica.

Ci sono delle ruggini, delle frizioni, da qualehe tempo legate ad una serie di eventi capitati in paese alcune delle quali legate all’emergenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una notizia di agosto che al sindaco è andata di traverso. I due non se le sono mandate a dire. I toni però sono stati più alti del previsto e Ruggiero sostiene di essere stato diffamato e intimorito dall’attuale primo cittadino: “Dopo alcuni eventi verificatosi -afferma l’ex assessore – in paese il sindaco di Cicerale mi ha mandato messaggi intimidatori nei quali mi ha creato ansia e messo in cattiva luce verso i concittadini, oltretutto mi ha provocato un estremo disagio scendendo in particolari personali con diverse persone oltre che con messaggi mandati personalmente da lui. Ho deciso di denunciarlo per cui mi sono rivolto al mio avvocato e tra pochi giorni andrò alla procura della repubblica. E ho dovuto addirittura cambiare residenza”. Come finirà, con chi si schiereranno i cittadini con lex assessore o con l’attuale sindaco? Intanto in paese ci si guarda in cagnesco tra i sostenitori del sindaco molto amato e gli amici di Ruggiero. Per l’opinione pubblica ciceralese tutto si sistemerà e con l’assenza della calura estiva l’autunno riporterà il sereno. Sergio Vessicchio