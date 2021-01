Vorrei rassicurare tutti. Il Governo non cadrà per mano di Renzi( detto:” Penultimatum” il che fa’ capire il soggetto). Il Senatore di Scandicci, è però uomo furbo. Ricordiamo la Genesi di questo Governo. Da uomo furbo, appunto, capendo che non conta una Mazza ( numeri alla mano) e che si stava riducendo a inutile pezzo di Maggioranza, ha alzato la voce facendo leva( ed è qui la furbata, essendoci passato anche lui) sulla Vanità di Conte. Un Uomo venuto dal Nulla che, in un anno, si è trovato in mano poteri che nemmeno Giulio Cesare aveva. Sovraesposto mediaticamente, ormai è arrivato al punto di non ritorno. Non mollerebbe quella poltrona nemmeno minacciato dai perizoma del giorno prima di Casalino.

E allora calerà le braghe, perderà la dignità e darà a Renzi tutto ciò che chiede, mascherando tutto come una “Mediazione”. Cederà la delega ai Servizi Segreti, mollerà sulla gestione dei miliardi del Recovery, probabilmente anche il Mes sanitario e altri…sfizi( poltrone in posti di potere) che Renzi vorrà. Se gli chiedesse di tingersi i capelli di verde e andate in Parlamento in Bermuda, Conte lo farebbe. Ormai è un drogato di Dpcm, di conferenze in solitario, di Task Force, di inutili CDM, di Stati Generali, di Piani Colao, di baciamano alla Merkel, di…piano Piano vaccino. Mollerà tutto, in cambio di una diretta su Facebook. E questo, Renzi, lo sa. Come sa che quell’Orda indegna di Cialtroni senza senso, che alberga in parlamento, non ha voglia di trovarsi un lavoro e tornare nel Nulla cosmico, da dove proviene. Sono almeno in 300, ma non c’è Leonida che li guida alle Termopili…Carlo Marrazza