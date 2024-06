CUCCARO VETERE,VALIANTE PRIMO SINDACO IN ITALIA

Cuccaro Vetere, Valiante supera il Quorum.

La prima telefonata di complimenti arriva da Antonio Decaro sindaco di Bari.

A qualche minuto dalla notizia trapelata sul quorum raggiunto nel centro cilentano, Simone Valiante che si appresta a festeggiare l’elezione a primo cittadino, riceve la telefonata di auguri e di complimenti del sindaco di Bari. Una bella testimonianza per il politico Cilentano che si appresta a tornare a lavorare in maniera attiva per il suo territorio.

Nella foto scattata poche settimane fa, Valiante e Decaro sono insieme a Graziano Delrio

