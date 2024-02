DE LUCA A ROMA LE PROTESTE DI FRATELLI D’ITALIA: ” E’ SOLO UN CAPOPOLO”

Sulla manifestazione di protesta di de Luca con i sindaci della campania a Roma si registra un comunicato dei dirigenti cilentani di Fratelli d’Italia:

Un presidente regionale arrogante e disperato, non ci sono altri aggettivi per definire chi non ha rispetto per le Istituzioni .Oggi abbiamo assistito a un comportamento miserevole e offensivo contro il Governo, contro il Presidente del Consiglio e contro le Forze dell’Ordine da parte del Governatore De Luca che non può essere né giustificato né tollerato.Come coordinamento “Fratelli d’Italia Cilento” chiediamo al Segretario del PD Elly Schlein, al Presidente della Provincia Franco Alfieri, ai sindici e ai loro delegati, che hanno partecipato alla manifestazione, di dissociarsi pubblicamente dagli atteggiamenti e da quanto detto dal Governatore della Campania. La Regione Campania non può più accettare di essere governata da un simile individuo e chiediamo le dimissioni immediate del Presidente.I dirigenti territoriali di “Fratelli d’Italia Cilento” sospendono ogni e qualsiasi dialogo con i suddetti aderenti alla manifestazione del capopolo Vincenzo De Luca.

