DE LUCA AL NAPOLI PRIDE : ” I GIOVANI DEVONO AVERE CORAGGIO”

“Dobbiamo acquisire come conquista il diritto di ogni essere umano di organizzare la propria vita secondo i propri valori e i propri sentimenti. Offendere in un consultorio una donna che deve fare un’interruzione di gravidanza è un atto di violenza intollerabile” Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, incontrando un gruppo di giovani attivisti LGBTQIA+ al concentramento del Napoli Pride in piazza Municipio. “In Campania – ha aggiunto De Luca – abbiamo dimostrato che la tutela dei diritti non è in alternativa anche a valori cristiani, non è alternativa a chi organizza una famiglia tradizionale. Consiglierei ai giovani di avere coraggio, di non rinunciare alla propria libertà, di tenere la testa alta. L’importante è non scendere sul piano della violenza, ma è altrettanto importante non piegarsi mai di fronte a nessun ricatto, a nessuna forma di violenza”. “La dignità di un essere umano – ha concluso De Luca – non è un bene negoziabile. Quindi ai ragazzi, costi quel che costi, raccomando di avere la testa alta e di non accettare mai nessun ricatto, su nessun piano”.

