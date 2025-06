DE LUCA SI RICANDIDA CON LE CIVICHE

In attesa che il Parlamento si esprima – entro il 10 agosto – sulla questione del terzo mandato, Vincenzo De Luca rompe gli indugi e prepara il piano B: una candidatura autonoma alle Regionali 2025 sostenuta esclusivamente da liste civiche. Il governatore campano, in carica dal 2015, lavorerebbe a una piattaforma elettorale fuori dai partiti tradizionali, con “A Testa Alta” e “Campania Libera” come architravi del progetto.

L’orientamento, spiegano fonti vicine al presidente, è quello di muoversi sul terreno del concreto: “Quel che è certo”, vista la probabile convergenza del Campo Largo su Roberto Fico, lanciato da Elly Schlein come candidato del centrosinistra.

In caso di via libera al terzo mandato, De Luca è pronto a scendere comunque in campo, anche con una sola lista civica, puntando tutto sulla forza della sua immagine, sulla rete costruita in dieci anni di governo e sulla selezione accurata dei candidati. Una sfida che avrebbe come obiettivo dichiarato quello di “misurarsi direttamente con i cittadini”, senza mediazioni di partito.

