(Giovanni Coscia) – Come è possibile evincere, da una settimana circa, non si parla più del virus, ma solo di Mario Draghi. Che fortuna è scomparso il virus. E’ uscito di scena. Forse perché il virus ha catturato al volo le dichiarazioni del governatore della Campania, che lo paragona a Cristo, oppure al Giorgetti della LEGA, il quale ha sostenuto che Draghi è un fuoriclasse come Ronaldo, ma gioca con un’altra nazionale caro Giorgetti. E allora mi viene da pensare che Draghi è una sorta di Mario Monti. Un Monti Bis, addirittura potenziato, in quanto, abbiamo una giunta militare di tipo economico che di fatto viene a commissariare l’Italia, non per salvarla, come sostenevano nel 2011, tanto per ricordarlo a quelli che non sanno ancora o fanno finta di non sapere quale governo attualmente sta prendendo forma. GOLDMAN SACHS, Panfilo BRITANNIA, e soprattutto CESSIONE DI SOVRANITA’, in sintesi l’identikit economico di Mario Draghi e di chi lo sosterrà. UN uomo della finanza, un uomo del capitale, un uomo che rappresenta unicamente l’interesse dei pochi, contro gli interessi dei molti. E’ per farla in breve, l’interesse del capitale che siede al governo. Non certo l’interesse nazionale, non certo la salvezza nazionale, non certo quindi un progetto a favore delle classi lavoratrici e dei ceti medi. Tutto al contrario dunque, e per fa intendere bene la questione, siederà sullo scranno del governo tutto il governo di Bruxelles. Non avremo patrioti, a parte la Meloni. Gli altri, lega compresa, urlano sovranità al nostro paese, così come i grillini che hanno sputato in faccia gli italiani e l’Italia stessa. C’è il predominio cosmopolita assoluto. Anche nel 2011 ci fu il giubileo per Mario monti; finalmente, si diceva, un espero per salvare l’Italia. L’analogia è attuale. Quella con Draghi ha le stesse sfaccettature di allora.

Ma la dura realtà ci risveglierà di brutto. Ciò che stupisce, è la beatificazione unanime verso Draghi. Sia a Destra, (si fa per dire) che a sinistra. Stupisce ancora molto, come prima detto, la posizione dei 5 stelle che fino a poche ore fa si opponeva allo stesso Draghi. Stesso concetto per la lega. Non solo con Giorgetti, ma anche con Salvini. L’Italia è divenuta in pratica, un INGINOCCHIATOIO nei confronti del nuovo Gesù Cristo DRAGHI. Torneremo al 2011, e ci costerà molto caro. Basti ricordare i documenti che lo stesso Draghi inviò all’Italia nel 2011, quando chiese i tagli alla spesa pubblica, ed ecco i risultati con la crisi strutturale sanitaria che abbiamo riscontrato. Ha un padre questa crisi. Per non dimenticare la Signora ELSA FORNERO, che molti ricordano per le sue lacrime ma in primis per il pacchetto di riforme LACRIME E SANGUE, che andò a massacrare i lavoratori e le pensioni. Fu su volontà di DRAGHGI, che vennero attuati questi disegni criminosi politici ai danni della nostra nazione e della nostra gente. Cerchiamo di comprendere ora quello che sta succedendo. Mettendo in risalto, ovviamente, la pessima figura dei grillini che hanno la poltrona legata al fondo schiena. Che vergogna. A breve l’Italia sarà sprofondata nell’abisso più totale. E per ricordare quanto ha affermato VARUFAKIS, ministro per l’economia in Grecia, ripetiamo quanto egli stesso ha riferito: “MARIO DRAGHI E’ UN UOMO CHE E’ AL SERVIZIO DELL’ALTA FINANZA E CHE PORTERA’ L’ITALIA AD INDEBITARSI ANCOR DI PIU’, E’ UNA SITUAZIONE ANALOGA DEL TUTTO A QUELLA DELLA GRECIA”. E’ L’omicidio programmato da parte delle centrali economiche del potere per rafforzare ancor di più i potentati economici e rendere gli altri ancora più schiavi. Meloni Giorgia? Non si oppone, si astiene. Come dire, ecco come ti strumentalizzo la politica. Caro Badoglio.