(Giovanni Coscia) – Il discorso svoltosi al Senato, dopo il voto di fiducia a sua maestà Draghi, è a dir poco agghiacciante. A reti unificate, tutte in pratica, a partire dalla Rai, per finire all’ultima tv libera di una piccola provincia, l’Italia intera ha avuto modo di ascoltare le parole del successore di Giuseppi Conte, che ha mantenuto a bocca aperta, ad eccezione di almeno un buon 20% di italiani, me compreso, che hanno assorbito come per un dogma, le parole dell’anti italiano Mario Draghi. L’ex Goldman Sachs, l’ex uomo della BCE, ora governa il paese e quelle bocche aperte tra i senatori tutti, altro non servivano che a prosciugare la bava che, da legulei, asciugavano pendente dalla labbra, pur sporcando i fazzolettini di carta, fuoriuscendo dalla mascherina, che è servita anche ad imbavagliare quasi tutti, sempre sul suo discorso. Draghi è stato messo li, col chiaro intento di “commissariare l’Italia” per conto della famosa ed intramontabile TROJKA. Infatti, nel suo discorso ha così affermato nel suo discorso, che oserei definire agghiacciante, per chi co0me me e tanti altri, amano il proprio paese e le sue sorti: “QUESTO GOVERNO NASCEC NEL SOLCO DELLA APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA”. Sin dal principio, chiarisce subito quale è e quale sarà il riferimento fermo del progetto e non certo con riferimento alla nostra C O S T I T U Z I O N E, che in pratica ha mandato a quel paese.

Così come non ha fatto riferimento alcuno alla democrazia, non il parlamento stesso, ma l’appartenenza alla Unione Europea. Credo che le parole, mai casuali, hanno un preciso intendimento ed una precisa collocazione. Ed ancora Draghi ha così continuato: “SOSTENERRE QUESTO GOVERNO SIGNIFICA CONDIVIDERE L’IRREVERSIBILITA’ DELLA SCELTA DELL’EURO E LA PROSPETTIVA DI UNA UNIONE EUROPEA SEMPRE PIU’ INTEGRATA”. Applausi a josa per Draghi tra i poltronari del senato, con i testa i grillini disoccupati nella vita quotidiana. “QUESTO PROGETTO APPRODERA’ AD UN BILANCIO COMUNE; GLI STATI NAZIONALI –HA DETTO DRAGHI – RIMANGONO IL RIFERIMENTO DEI NOSTRI CITTADINI, MA NELLE AREE DEFINITE DALLA LORO DEBOLEZZA,…..DEVONO CEDERE SOVRANITA’ NAZIONALE PER ACQUISTARE SOVRANITA’ CONDIVISA”. Ecco or dunque, il ritorno della sovranità nazionale che deve essere concessa. O forse meglio definire l’evento come “sovranità ceduta o persa”, anche se in realtà la nostra sovranità è definitivamente consegnata alla BCE e quindi non la si recupera affatto in maniera condivisa. Tutto molto chiaro. Ecco dove ci hanno portato Mattarella, i grillini, Renzi, il PD ed i loro accoliti servi sciocchi. Quindi, Unione Europea come valore fondamentale di orientamento; euro irreversibile, come colonna portante della futura Italia e per finire, cessione definitiva della sovranità nazionale alla UE. Chi supporta questo governo è un irresponsabile. Un traditore della democrazia Italiana, perché lavora per Bruxelles e per la BCE e non certo per il governo Italiano. Capito Salvini? Compreso Di Maio con le tue fandonie quando dicevi che non abbiamo bisogno dell’euro? Propaganda falsa. Voi siete la scatoletta di tonno e vi ci siete infilati dentro, sigillandovi in modo che nessuno può metterci il naso. Altro che massoni.