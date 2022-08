ELEZION POLITICHE 2022, DOPO TANTI ANNI CAPACCIO PAESTUM HA LA SUA CANDIDATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI TERESA BASILE: “LA DEDICO A MIO PADRE”

Dopo anni di attesa Capaccio Paestum ha una candidatura alla camera è Teresa Basile figlia di Carlo che tanto ha dato al Cilento in Forza Italia e lei un ottima allieva ha comunicato di essere candidata in un post su fb che scrive così:

“Scusate il ritardo ma ho voluto aspettare l’ufficialità, ebbene sì !!! sono candidata nel listino proporzionale camera nei Noi Moderati in quota Italia al Centro con Toti.

Questa candidatura la voglio dedicare a te Papà che non immagini quanto mi manchi proprio adesso che tocca a me , insieme abbiamo fatto battaglie politiche inimmaginabili e adesso il tuo aiuto arriverà da lassù.

Mi hai insegnato i valori più importanti per essere una DONNA ,forza, tenacia, onestà e umiltà, valori che in politica spesso si dimenticano, ma vengono premiati perciò sono qua.

Voglio ringraziare il segretario provinciale Luigi Cerruti che mi sostiene sempre da quando è iniziata la nostra avventura politica insieme, con Toti, il senatore Gaetano Quagliariello che ha dimostrato di essere prima di un politico un grande UOMO, e in infine non per meno importanza voglio dire grazie a Pino Bicchielli , che mi ha voluto nella sua squadra.

Pino avanti tutta!!! Porteremo la provincia di Salerno ancora più in alto la libereremo dai giochetti politici che negli ultimi anni la stanno affossando. Grazie a tutti Teresa Basile” .

IL COMUNICATO

Italia al Centro con Toti Capaccio Paestum è lieto di annunciare ai simpatizzanti, tesserati e a tutta la cittadinanza che il partito nazionale ha voluto una vostra cittadina in prima linea in questa tornata elettorale alla Camera dei Deputati , nella lista Noi Moderati nel centro destra, in quota Italia al Centro con Toti.

TERESA BASILE SI PRESENTA

“Mi presento sono Teresa Basile nata a Napoli e residente e domiciliata nel nostro comune dal 2002 , nel Cilento precisamente dal 1991 , nel comune di Ogliastro C.to. , sono un insegnante. Mi sento salernitana a tutti gli effetti e amo tutta Salerno dal mare ai monti e le nostre bellissime colline, da quando sono arrivata qui da Napoli ho subito notato che ai nostri comuni se pur meravigliosi manca tutto!!! Abbiamo patrimoni naturali e storici in ogni angolo della nostra provincia non valorizzati e tantomeno mantenuti dignitosamente. Per non parlare delle vie di comunicazione se non hai un auto sei rovinato!!! Mezzi di trasporto inesistenti quello che si tenta di fare è molto poco in primis per noi e poi per chi qui ci vuole venire in vacanza. Per non parlare poi di quello che si offre ai giovani ragazzi , sia nello studio che nel lavoro. Poche scuole di indirizzi specialistici e diroccate un po’ qui è un po’ lì,un buon lavoro è quasi un miraggio riservato solo a prescelti, e il dolore e la paura di ogni genitore è quello di essere cosciente che i figli sono costretti a fare una valigia per affermarsi altrove. Questi sono solo alcuni punti che toccherò in questa campagna elettorale, perché da mamma e cittadina sono nel mio cuore. Ci conosceremo strada facendo sarà una campagna elettorale lunga e avvincente chiedo a tutti voi di supportarmi faccio politica da quando ero ragazzina ho rivestito e rivesto ruoli importanti ma sempre dietro le quinte, non mi piace eloggiarmi sono una persona umile, tenace e onesta , stavolta ho accettato di essere in prima linea ma vi assicuro per voi non per me, la politica per me è passione nulla di più. Ho bisogno del vostro aiuto, grazie già da ora .”