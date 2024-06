ELEZIONI AMMINISTRATIVE TUTTI I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI SALERNO

A Nocera Superiore sarà necessario andare al turno di ballottaggio per stabilire chi sarà il nuovo sindaco tra Gennaro D’Acunzi ed Enrico Bisogno.

I sindaci eletti, nei centri dove bastava raggiungere il quorum richiesto.

Raffaele Mondelli (Omignano), Massimo Farro (Torchiara), Elio Guadagno (Ottati), Simone Valiante (Cuccaro Vetere), Maria Teresa Scarpa (Gioi), Giuseppe Parente (Bellosguardo), Attilio Romano (Casalbuono), Giampiero Nuzzo (Caselle in Pittari), Enrico Zambrotti (San Pietro al Tanagro), Modesto Lamattina (Caggiano).

Nel Cilento, con 350 voti Carlo Pisacane è il nuovo sindaco di San Mauro Cilento. Sconfitto l’uscente Giuseppe Cilento, fermatosi a 231. A Perdifumo, conferma per Vincenzo Paolillo che ottiene 819 preferenze contro le 444 di Fabrizio Baratta. Conferma, a Laureana Cilento, per Angelo Serra che ottiene 548 preferenze, con Raffaele Marciano fermatosi a 336. Ad Ascea il nuovo sindaco è Stefano Sansone che vince la competizione elettorale contro Pasquale D’Angiolillo e Mario Rizzo. A Montano Antilia, affermazione plebiscitaria per il confermato Luciano Trivelli, che ottiene 807 voti (il 92,87%) contro Giuseppe Sagaria. A Futani il nuovo sindaco è Dario Trivelli che supera Filippo Marco Tambasco. A Valle dell’Angelo, Salvatore Angelo Iannuzzi si conferma sindaco con 167 voti, con Jacopo Altamira a fermarsi a 57 preferenze. Un solo voto per Claudia Desideri. Nella Piana del Sele, terzo mandato per Domenico Volpe alla guida dell’Amministrazione comunale di Bellizzi: vittoria su Nicola Pellegrino ed Angelo Maddalo. Nei Picentini, netta conferma per Alessandro Chiola a sindaco di Montecorvino Pugliano. Sconfitto Domenico Di Giorgio. A San Cipriano Picentino conferma per Sonia Alfano: sconfitti Gennaro Aievoli, Attilio Naddeo e Massimo Zoccola. A Castiglione del Genovesi il nuovo sindaco è Carmine Siano che vince su Rosa Genovese. Nel Golfo di Policastro, affermazione a Morigerati per Guido Florenzano: superato, con 214 preferenze, di soli 10 voti Cono D’Elia. A Torre Orsaia la conferma di Pietro Vicino (54,63%) su Enzo Risoli. Altra conferma a Casaletto Spartano, dove Concetta Amato sbaraglia la concorrenza. Sindaca bis Sonia Alfano che con la lista “Insieme possiamo” ha di nuovo guadagnato la prima poltrona a Palazzo di Città del comune di San Cipriano Picentino con 33.97%

A San Marzano sul Sarno è stato eletto sindaco Andrea Annunziata, il quale ha battuto gli altri candidati Carmela Zuottolo (sindaco uscente), Francesco Grimaldi e Margherita Oliva. A Ricigliano eletto sindaco Carmine Malpede, il quale ha vinto la sfida con Giuseppe Picciuoli. A Baronissi è stata eletta sindaca Anna Petta, sostenuta da una coalizione di centrosinistra. Battuti gli sfidanti Picarone, Siniscalco e Casaburi. A Castelnuovo di Conza è stato riconfermato sindaco Francesco Di Geronimo, il quale ha battuto i contendenti Giulio D’Elia e Orazio Bruno. A Nocera Superiore sarà necessario andare al turno di ballottaggio per stabilire chi sarà il nuovo sindaco tra Gennaro D’Acunzi ed Enrico Bisogno. A Torraca è stato eletto sindaco Francesco Bianco, il quale ha battuto lo sfidante Daniele Filizola al fotofinish. A Sala Consilina è stato eletto sindaco Domenico Cartolano, impostosi sullo sfidante Michele Galliano con oltre l’81% delle preferenze. A Campora è stato eletto sindaco Giovanni Feola, il quale si è imposto sullo sfidante Marcello Giuseppe Feola. A Sarno è stato eletto sindaco Francesco Squillante, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Battuti gli sfidanti Giovanni Cocca e Vincenzo Sirica. Arrivano altri verdetti dalla Costiera Amalfitana: a Furore è stato eletto sindaco Giovanni Milo, confermato sindaco. Stesso verdetto a Minori, dove Andrea Reale mantiene la fascia tricolore. A Tramonti è stato eletto sindaco Domenico Amatruda con una vittoria schiacciante sullo sfidante Domenico Guida. Eletti anche i sindaci a Rofrano e Salvitelle: a Rofrano confermato sindaco Nicola Cammarano, a Salvitelle conferma per Maria Antonietta Scelza. A Felitto è stato eletto sindaco Carmine Casella. Il primo cittadino uscente è stato rieletto battendo l’ex sindaco Maurizio Caronna nella sfida alla fasc ia tricolore. A Vietri sul Mare si riconferma sindaco Giovanni De Simone, il quale ha sbaragliato la concorrenza degli sfidanti Emilia Senatore e Alessio Serretiello. A Oliveto Citra è stato eletto sindaco Carmine Pignata, il quale ha battuto Vincenzo Rio nella corsa alla poltrona di primo cittadino.

