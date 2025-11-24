ELEZIONI REGIONALI AFFLUENZA BASSA SI VOTA OGGI FINO ALLE 15

Primo bilancio della partecipazione al voto nelle elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia, al termine della giornata di domenica 23 novembre. I seggi hanno chiuso alle ore 23 e riapriranno lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15 per completare le operazioni di voto. Lo spoglio inizierà nel pomeriggio.

Nel complesso, l’affluenza segna un arretramento rispetto alla precedente tornata elettorale:

Campania 32% ,

Veneto 34% ,

Puglia 29%.

Una tendenza che fotografa un primo, evidente calo di partecipazione.

Affluenza in Campania: forte flessione nei territori, Salerno sopra la media regionale

Il dato più critico arriva proprio dalla Campania, dove l’affluenza nel primo giorno si ferma al 32%, ben al di sotto del 2020. Nella provincia di Salerno, su 1.160 sezioni, si registra un’affluenza del 31,85%, quasi otto punti in meno rispetto al 39,62% della precedente consultazione.

Più alta la percentuale nel capoluogo:

Salerno città: 36,51%, comunque lontana dal 40,71% messo a segno nel 2020.

Le rilevazioni delle 19:00 e delle 12:00

Ore 19:00 – Campania

Il quadro negativo era già emerso con forza nel rilevamento pomeridiano:

25,87% su 5.825 sezioni, contro il 26,5% del 2020.

In controtendenza Salerno città, dove si è registrato il 28,85%.

Il comune più virtuoso della provincia è Sant’Egidio del Monte Albino, che sale al 35,24%, migliorando sensibilmente il dato del 2020 (31,52%).

Ore 12:00 – Primo rilevamento

Il trend era apparso chiaro sin dalle prime ore:

In Campania aveva votato poco più dell’ 8% , contro l’ 11,3% di cinque anni fa.

A Salerno la partecipazione si era fermata al 9,10%, anch’essa in calo rispetto al 12,28% del 2020.

La sfida per la presidenza: Fico contro Cirielli

Il duello per la guida della Regione Campania resta apertissimo e con una forte valenza politica nazionale. A contendersi la vittoria sono:

Roberto Fico , candidato del campo largo di centrosinistra;

Edmondo Cirielli, espressione del centrodestra e sostenuto da Fratelli d’Italia.

Un confronto che si preannuncia serrato e che verrà deciso nelle urne tra oggi e domani.

