ELEZIONI REGIONALI, ROSA LAMPASONA CANDIDATA NELLA LISTA “A TESTA ALTA” CON ROBERTO FICO PRESIDENTE

È una candidatura di servizio e di impegno per la propria comunità quella di Rosa Lampasona, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”, con Roberto Fico presidente.

Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Qualità della Vita e Transizione Ecologica del Comune di Agropoli, la dottoressa Lampasona è un medico stimato e di comprovata competenza. Da oltre dieci anni ha scelto di mettere la propria professionalità e sensibilità al servizio della politica locale, con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e promuovere la sostenibilità ambientale.

Giunta al suo secondo mandato al governo cittadino di Agropoli — dopo essere stata eletta per due volte con ottimi risultati elettorali — ha ora deciso di estendere il proprio impegno alla dimensione regionale, aderendo al progetto politico di “A Testa Alta” per la Campania.

LE PAROLE DELLA CANDIDATA

«Sono entusiasta di questa nuova sfida – afferma la candidata – e desidero mettere a disposizione del prossimo Consiglio Regionale la mia determinazione ed esperienza nelle battaglie a me più care, in particolare quelle nel campo della sanità e dell’ambiente. Condivido i valori di ascolto, impegno sul territorio e concretezza che sono alla base della lista “A Testa Alta”, ispirata alla politica del fare del presidente De Luca, e confido di poter dare il mio contributo alla crescita dei servizi essenziali e alla qualità della vita della nostra Campania».

Una candidatura che nasce, dunque, dalla volontà di proseguire un percorso di impegno civico e amministrativo, portando in Regione l’esperienza maturata sul territorio agropolese.

