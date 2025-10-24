ELEZIONI REGIONALI TUTTE LE LISTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO
In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, sono state ufficialmente presentate le liste dei candidati per la circoscrizione di Salerno.
Le liste della coalizione Cirielli
Fratelli d’Italia schiera Nunzio Carpentieri, Annalisa Della Monica, Giuseppe Fabbricatore (detto Peppe), Salvatore Gagliano, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro (detto Mellone), Ernesto Sica e Daniela Ugliano.
Per Forza Italia, i candidati sono Rosaria Aliberti, Roberto Celano, Romano Ciccone (detto Lello), Valeria Gallo, Tonia Lanzetta, Angelo Quaglia, Pietro Sessa, Anna Spera (detta Annalisa) e Carmela Zuottolo.
La lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti propone Caterina Cannarcano, Giuseppe De Martino, Marisa Federico, Luca Forni, Pietro Miraldi, Sebastiano Odierna, Marcia Pizzarelli, Antonio Scarciati e Alessandro Schillaci Franza.
Infine, Noi Moderati include Alfonso Forlenza, Giuseppe Del Sorbo, Gerardo Ferrentino, Filippo Sansone, Maurizio Basso, Giuseppe D’Aiutolo, Filomena Lamberti, Mammola Sacco e Marilena Voto.
Le liste della coalizione Fico
Il candidato presidente Roberto Fico è sostenuto dalla lista A testa alta, che propone Luca Cascone, Giosi Tortora, Donato Alonso, Filomena Rosamilia, Nunzio Senatore, Rosa Lampasona, Gerardo Pagano, Lucia Pagano e Francesca Napoli.
Le liste del candidato Campanile
Nicola Campanile, candidato presidente, è appoggiato dalla lista Per, con i candidati Paolo Bordino, Filomena Avagliano (detta Mena), Stanislao Balzamo, Roberta Biroccino, Angela Chianese, Silvana De Luisa, Rosario Granito, Corrado Lampe e Sabrina Stile.