24 Ottobre 2025

ELEZIONI REGIONALI TUTTE LE LISTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

admin 24 Ottobre 2025

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, sono state ufficialmente presentate le liste dei candidati per la circoscrizione di Salerno.

Le liste della coalizione Cirielli

Fratelli d’Italia schiera Nunzio Carpentieri, Annalisa Della Monica, Giuseppe Fabbricatore (detto Peppe), Salvatore Gagliano, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro (detto Mellone), Ernesto Sica e Daniela Ugliano.

Per Forza Italia, i candidati sono Rosaria Aliberti, Roberto Celano, Romano Ciccone (detto Lello), Valeria Gallo, Tonia Lanzetta, Angelo Quaglia, Pietro Sessa, Anna Spera (detta Annalisa) e Carmela Zuottolo.

La lista Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti propone Caterina Cannarcano, Giuseppe De Martino, Marisa Federico, Luca Forni, Pietro Miraldi, Sebastiano Odierna, Marcia Pizzarelli, Antonio Scarciati e Alessandro Schillaci Franza.

Infine, Noi Moderati include Alfonso Forlenza, Giuseppe Del Sorbo, Gerardo Ferrentino, Filippo Sansone, Maurizio Basso, Giuseppe D’Aiutolo, Filomena Lamberti, Mammola Sacco e Marilena Voto.

Le liste della coalizione Fico

Il candidato presidente Roberto Fico è sostenuto dalla lista A testa alta, che propone Luca Cascone, Giosi Tortora, Donato Alonso, Filomena Rosamilia, Nunzio Senatore, Rosa Lampasona, Gerardo Pagano, Lucia Pagano e Francesca Napoli.

Le liste del candidato Campanile

Nicola Campanile, candidato presidente, è appoggiato dalla lista Per, con i candidati Paolo Bordino, Filomena Avagliano (detta Mena), Stanislao Balzamo, Roberta Biroccino, Angela Chianese, Silvana De Luisa, Rosario Granito, Corrado Lampe e Sabrina Stile.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

dbc18c70-ec98-448b-b1ec-243263cabe06-1

REGIONALI 2025 BANDECCHI E GIOVAGNOLI INCONTRANO GLI ELETTORI

admin 21 Ottobre 2025
1756807146_unnamed-770x470_800x488.webp

CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNOLI SI PRESENTA

admin 20 Ottobre 2025
CRONACA

REGIONE CENTRODESTRA ASSIST ALLA SINISTRA CIRIELLI IL CANDIDATO PRESIDENTE

admin 4 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Polizia

CASTEL SAN GIORGIO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO SANZIONATO AL MERCATO SETTIMANALE

admin 24 Ottobre 2025
SAGRA CASTAGNA SAN CIPRIANO

EVENTI E SAGRE A SALERNO E PROVINCIA DAL 24 AL 26 OTTOBRE

admin 24 Ottobre 2025
elezioni_regionali

ELEZIONI REGIONALI TUTTE LE LISTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

admin 24 Ottobre 2025
Prevedere-i-terremoti-e-forse-possibile

TREMA LA TERRA AD AVELLINO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 AVVERTITA ANCHE A SALERNO E PROVINCIA

admin 24 Ottobre 2025
festival sordo

DUPLICE OMICIDIO AL FESTIVAL DEL SORDO DI CAPACCIO PAESTUM: CONDANNATI I FRATELLI CICCARELLI

admin 24 Ottobre 2025