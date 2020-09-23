ELEZIONI REGIONALI,TUTTI I VOTI DEI CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO LISTA PER LISTA
PARTITO DEMOCRATICO
|PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO
|21.180
|VALIANTE SIMONE
|11.511
|AMABILE TOMMASO
|9.187
|BUONOMO MICHELE
|5.429
|LONGANELLA ANNA
|5.284
|SIANI MARGHERITA
|5.176
|SABIA GINA
|3.926
|PETROSINO VINCENZO DETTO ENZO
|2.774
|ACANFORA MARINELLA
|1.794
DE LUCA PRESIDENTE
|CASCONE LUCA
|16.180
|CAVALIERE VINCENZA DETTA ENZA
|5.197
|IOSCA RENATO
|4.489
|GIORDANO ANTONIO
|3.449
|COMUNALE DANIELA
|3.164
|CAPPELLI ANGELO
|1.396
|CASTAGNA CARLA ALESSIA
|1.220
|CATALANO MARIO
|622
|FIAMMENGHI KATIUSCHIA DETTA KATIA
|355
CAMPANIA LIBERA
|SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO
|16.569
|FIORE ANIELLO DETTO NELLO
|16.216
|MALFEO ROMINA
|2.454
|BELLISSIMO GABRIELA
|2.439
|FOGLIAME VIRGILIA
|2.284
|RIZZO MARCO
|2.123
|PICCININNO FABIO
|1.484
|CIOFFI OLGA
|1.459
|SQUITIERI MARIA LAURA
|1.232
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
|VOLPE ANDREA
|9.859
|DI CERBO ANTONELLO
|7.968
|BOTTONE SALVATORE
|6.452
|GUZZO GIOVANNI
|5.163
|MAFFIA FULVIO
|3.184
|SICA ANTONIETTA
|1.735
|SABATELLA LUCA
|1.334
|BISOGNO MONICA
|1.167
|ROSCIANO EMILIANA
|776
ITALIA VIVA
|PELLEGRINO TOMMASO
|12.450
|CUOMO ANTONIO DETTO TONINO
|4.754
|SICA ERNESTO
|4.076
|MONTALBANO GAETANO
|3.364
|SERRA ELVIRA
|2.246
|MAZZEO DOMENICO
|1.931
|LONGANELLA FRANCESCO
|1.691
|BOTTA ANNA
|1.544
|LONGOBARDI PATRIZIA
|1.234
FARE DEMOCRATICO
|MATERA CORRADO
|12.459
|RICCHIUTI MARIA
|4.410
|BALDI GIOVANNI
|4.377
|FALCONE GAETANA
|4.076
|FORLENZA ALFONSO
|2.852
|GALLO MARTA
|567
|PELLEGRINO VINCENZO
|526
|FEZZA ANTONIO
|371
|MILITE ANTONELLA
|309
LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
|AIEVOLI GENNARO
|3.032
|ROSA GIACOMO DETTO GIANNI
|1.861
|IANNONE MARIO
|1.713
|COPPOLA ATTILIO
|836
|VACCARO ANTONELLA
|813
|SANTORO LORENZO
|689
|APUZZO ALESSIA
|538
|SORIENTE MARIA
|209
|ERRICO GIUSEPPA
|110
CENTRO DEMOCRATICO
|POSTIGLIONE UMBERTO
|4.632
|D’AVENIA GIOVANNI
|3.736
|PAGANO LUCIA
|3.434
|CAMMARANO MARIA TERESA DETTA TERESA
|1.440
|ALBANO GIUSEPPE
|1.136
|MONTINARO CARLO
|409
|ADINOLFI VINCENZO
|379
|GORRASIO ANGELA
|267
|SCIFO EMANUELE
|225
NOI CAMPANI
|ARENA SALVATORE
|5.960
|PICA DONATO
|1.482
|GRATTACASO VINCENZO
|1.009
|GUIDA VINCENZO
|991
|PARISI SERGIO
|912
|DELLA ROCCA MARIA ROSARIA
|906
|GUARDIGNI MARIA
|857
|MARINIELLO DOMENICA FRANCESCA DETTA NIKA
|774
|PISACANE MARIAFRANCA
|191
+CAMPANIA IN EUROPA
|LONGOBARDI GIUSEPPE
|1.327
|GENUA ANTONIO
|886
|IANDIORIO FRANCESCO MARINO
|728
|DE MARTINO STEFANIA
|710
|CATANEO ANTONELLA
|401
|ROBERTAZZI OLGA
|231
|VICINANZA ALESSANDRA
|157
|GRIECO GIANLUIGI
|52
|CURCIO GIACINTO
|35
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
|CRETELLA ANDREA
|693
|CARRARA NICOLA
|413
|D’ANTONIO GIULIANO
|405
|CASABURI ANNA
|333
|CASELLA GIOVANNI
|323
|FERRARA VINCENZO
|295
|SICA VINCENZO
|258
|DE SIMONE ERIKA
|201
|MAMMONE RAFFAELLA
|127
EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|BARBIROTTI DARIO
|684
|FALIVENA ROCCHINO
|385
|GIOLITTO GIANCARLO
|227
|MOTTOLA VERONICA
|222
|ESPOSITO SOFIA
|213
|IMBALDI MARIA FRANCESCA
|122
|TEDESCO ENRICO
|52
|GIUNTO PATRIZIA
|45
|BOTTESINI GELSOMINA
|9
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
|VENTRIGLIA ANGELA
|913
|GRECO PIETROPAOLO DETTO PIERPAOLO
|620
|TANCREDI GIOVAMBATTISTA DETTO BATTISTA
|598
|DI LALLO ANIELLO ANTONIO CIRO DETTO NELLO
|442
|CRISCUOLO NICOLETTA
|301
|IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE
|234
|CUCCURULLO FRANCESCO
|158
|MONTELLA GIUSEPPE DETTO PEPPE
|58
|SANNINO LUISA
|10
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
|MARTINANGELO CORRADO
|830
|DE ROSA LADERCHI LUCIANO
|596
|BARLETTA ANTONELLA
|375
|BONINFANTE ELVIRA VITTORIA
|303
|MAZZARELLA GIOVANNI
|162
|IANNUZZI NICOLA
|141
|PARLATO STEFANIA
|116
|BRINI MARZIA
|80
|FIORENTINO GIUSEPPE DETTO PEPPE
|14
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
|PLAITANO FRANCESCO
|333
|CAPRARELLI PAOLA
|84
|FERRARA MICHELE
|25
|D’ARIENZO KATIA
|23
|MARTINO SIMONA
|17
|PIERRI ANNA MARIA
|10
|CARRANO CARMINE
|10
|CELENTANO RAFFAELLA
|9
|MARTOLEA MIHAIELA CRISTINA
|1
FRATELLI D’ITALIA
|CARPENTIERI NUNZIO
|9.530
|VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA
|6.643
|FORTUNATO GIOVANNI
|4.586
|IANNIELLO ANTONELLA
|1.977
|SORGENTE GIUSY
|1.860
|FERRIGNO CARLO DETTO FABIO
|1.825
|ARPAIA ALESSANDRO ROBERTO
|1.325
|MARCHESANO VITANTONIO
|957
|BELLOMO FRANCESCO
|934
LEGA SALVINI CAMPANIA
|PIERRO ATTILIO
|4.515
|TOMMASETTI AURELIO
|4.001
|STRIANESE ANNA PIA
|2.745
|SANTORO DANTE
|2.631
|DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO
|2.259
|ODIERNA SEBASTIANO
|2.220
|VICINANZA RENATO
|2.214
|BOTTICCHIO GIUSEPPINA DETTA GISELLA
|975
|FAMULARO IMMACOLATA DETTA IMMA
|697
FORZA ITALIA
|CICCONE ROMANO DETTO LELLO
|5.689
|CELANO ROBERTO
|3.771
|SPINELLI COSTABILE
|3.476
|PAOLINO MONICA
|3.162
|CORAGGIO ANTONIETTA
|2.407
|MARRAZZO FRANCESCO
|1.467
|PALUMBO ANNAMARIA
|1.234
|GIULIANO MONICA
|1.017
|AVALLONE ANGELO
|234
UNIONE DI CENTRO
|IUORIO GIOVANNI
|1.173
|SCOTILLO ROLANDO
|725
|CUPO PAOLA
|607
|GALLOTTA DONATO
|520
|VITAGLIANO RAFFAELE
|251
|CONFORTI GIUSEPPE GERARDO
|222
|DE CRISTOFARO LUCIA
|190
|RAELE GIUSEPPINA
|150
|CAMPOCHIARO BRUNO
|137
ADC – ALLEANZA DI CENTRO
|SPROVIERO MARIA FRANCESCA
|289
|GALLOTTA RAFFAELE DETTO LELLO
|237
|CRESCENZO GIUSEPPINA
|145
|GAITO ANIELLO
|108
|ROMANELLI MARIO
|100
|CASCIANO FRANCESCO
|57
|FERNICOLA ANTONIO
|48
|MARTUSCELLI DONATELLA
|46
|MEMOLI SAMANTHA
|18
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
|MIELE FABIO CRISTIAN
|7
|VITOLO CIRO
|7
|PINELLI CIRO
|6
|MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA
|5
|MARCHESE GIUSEPPE
|5
|BALZAMO MARIA
|4
|BARESE VINCENZO
|4
|PINTO DANIELA DETTA IAHELA
|4
|BIANCO DOMENICO
|2
MOVIMENTO 5 STELLE
|CAMMARANO MICHELE
|3.974
|MILITE PASQUALE
|2.115
|FARINA ENRICO
|1.711
|DI BENEDETTO GRAZIA
|1.541
|PETROSINO ALESSANDRA
|1.435
|BUFANO CARMELA
|1.125
|VIRTUOSO FRANCESCO
|1.109
|PANICO COSIMO
|794
|PAOLUCCI FABIO
|458
TERRA
|TURCO FRANCESCO
|960
|CIAO MARIA ROSARIA
|632
|COMANZO NICOLA
|594
|MARI FRANCESCO DETTO FRANCO
|454
|VICIDOMINI TERESA
|251
|GABRIELE GERARDINA DETTA DINA
|217
|MAZZARELLA ROSA
|171
|IOVINE NELLO
|164
|DE FELICE ANIELLO
|140
POTERE AL POPOLO!
|GRANATO GIULIANO
|540
|CAVALLO ADELAIDE SARA
|346
|FAYE MARIEMA DETTA MARIEMA
|263
|DE MAIO BENEDETTO
|194
|CATANIA NICOLA DANIELE
|178
|SASSO CLEMENTINA
|120
|DE FELICE PIO ANTONIO
|104
|ISOLDI FILIPPO
|104
|MANNA MARCO
|58
TERZO POLO
|DE LAUSO GIOVANNI
|207
|GIORDANO EMILIA
|129
|PACIFICO STEFANIA
|114
|IULIANO LUCIO
|91
|SOLDOVIERI MARIO
|50
|CARUCCIO LUCIO
|24
|MINUTOLI GIUSEPPINA
|5
|VISCONTI ANGELICA
|3
|ARPAIA TERESA