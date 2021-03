(Giovanni Coscia) – Tutto come nelle previsioni. Le dimissioni di Zingaretti, assumono a questo punto, un punto di vista che senza dubbio alcuno, lasciano capire chiaramente, perché lo stesso ex segretario, ha definito il suo ex partito, un partito di M…. Le conclusioni non tardano a venire, ed il suo successore, Enrico Letta, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica, è l’uomo ideale per portare a termine ciò che egli stesso aveva programmato nel non lontano 1997. In effetti, il PD, rappresenta ed ha sempre rappresentato “l’ordine costituito” e fa da supporto ai rapporti di forza col capitalismo e delle sue classi dominanti.

Letta, quindi, non è una casualità, o forse vi è qualcos’altro dietro questa sua elezione alla guida del PD? Andando a ritroso scopriamo che lo stesso Enrico Letta, scrisse un libro dal titolo EURO SI: MORIRE PER MAASTRICHT. In verità sembra quasi una minaccia, un avvertimento per chissà quale cosa, ma il titolo di questo libro (1997) la dice tutta sulle intenzioni politiche e del nuovo segretario piddino. Quindi, il PD, ha coronato il nuovo segretario, che rappresenta un punto di incontro con le strategie economiche europeiste ed anti italiane. Con Mario Draghi, ex BCE, GOLDMAN SACHS, ed ora presidente del consiglio, può effettivamente mettere in atto il suo piano, ovvero quello del 1997. Grazie all’operato degli euroinomani di BRUXELLES, si sono create tutte le condizioni affinché l’Italia possa ora, morire per MAASTRICHT e per l’Euro. Con Letta, e tutto il PD, si realizza concretamente ed in pieno, quanto lo stesso attuale segretario piddino, scriveva nel suo libro e quanto lo stesso Draghi, ipotizzava sul panfilo BRITANNIA, con lieve ritardo, passa alla fase della pratica e trovare la sua attuazione per far morire definitivamente l’Italia per l’Euro e per MAASTRICHT, ovvero privatizzando ogni cosa e svendendo la nostra povera Italia. Con l’appoggio ed il supporto dei grillini.