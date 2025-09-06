7 Settembre 2025

FICO E’ IL CANDIDATO DELLA SINISTRA IN CAMPANIA

admin 7 Settembre 2025

Il centrosinistra ha scelto i suoi candidati presidenti per le elezioni regionali d’autunno. In Campania la coalizione si affiderà a Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati, indicato ufficialmente con un post sulla pagina Instagram del Pd.

Accanto a lui, gli altri nomi designati nelle Regioni al voto: Matteo Ricci nelle Marche, Pasquale Tridico in Calabria, Eugenio Ciani in Toscana, Antonio Decaro in Puglia e Giovanni Manildo in Veneto. “Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni – si legge nel messaggio diffuso dai dem – per le persone, mentre la destra litiga per le poltrone”.

La candidatura di Fico in Campania è frutto dell’intesa siglata tra Pd e Movimento 5 Stelle, un accordo discusso e atteso da tempo. Non senza malumori: il governatore uscente Vincenzo De Luca ha infatti espresso nei giorni scorsi la propria contrarietà alla scelta.

Classe 1974, napoletano, Fico ha alle spalle una lunga militanza nel Movimento 5 Stelle: nel 2005 fondò a Napoli uno dei primi meetup “Amici di Beppe Grillo” e nel 2010 tentò già la corsa per la presidenza della Regione Campania, fermandosi all’1,35% dei consensi. L’anno successivo si candidò a sindaco di Napoli, ottenendo l’1,38%. Entrato in Parlamento nel 2013, è stato presidente della Commissione di vigilanza Rai e, dal 2018 al 2022, presidente della Camera dei deputati. Conclusa l’esperienza per il limite dei due mandati, non si è ricandidato alle Politiche del 2022.

