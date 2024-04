FORUM DEI GIOVANI PROVINCIALE SI DIMETTE IL VICE PRESIDENTE MAZZARO

Nelle ultime ore, a sorpesa, c’è un annuncio ufficiale da parte di Alessio Mazzarro, il giovane meloniano di Roccadaspide molto attivo nell’ambito del forum provinciale dei giovani. Con una nota data alla stampa si dimette dal ruolo di vice presidente, in basso la nota:

“Rimetteró la mia delega da Vicepresidente del forum dei giovani della provincia di Salerno e rassegneró le dimissioni da consigliere del consiglio direttivo.

Mi impegnerò a protocollare e ufficializzare la stessa nei prossimi giorni presso la provincia di Salerno.

Premetto che non è stata una scelta facile, e che non sarò il futuro candidato Presidente del forum dei giovani della provincia di Salerno.

Ho meditato davvero a lungo nelle ultime settimane e ho riflettuto soprattutto al rispetto che dovevo al lavoro svolto in questi anni e ai territori che mi hanno sempre dimostrato lealtà e sostegno.

Non posso fare altrimenti, il senso di responsabilità pesa come un macigno, perché nel sociale come nella vita privata tengo tanto ai rapporti interpersonali e ci credo all’idea di squadra.

In questo momento, nonostante manchino pochi giorni alla fine del mandato, ho bisogno di rispettare me, chi mi è stato sempre accanto, e i tanti obiettivi programmatrici raggiunti (Mi viene in mente l’evento con il ministro Sangiuliano e tanti altri).

Quello che sta succedendo nella maggioranza del forum provinciale non trova la mia condivisone, nonostante io abbia raggiunto e condiviso diversi traguardi programmatici con il medesimo gruppo. Dico questo perché sono stati tanti gli obiettivi centrati grazie alla forza di uomini e donne che quotidianamente si sono spesi nel rappresentare al meglio l’organismo.

Il problema sorge quando, si inizia a non condividere con tutti scelte politiche importanti ma solo con una piccola parte del gruppo, creando correnti, o peggio ancora, azioni in piena autonomia che favoriscono meccanismi sotto banco, molto pericolosi e poco edificanti, che vanno a miniare inesorabilmente l’integrità e gli equilibri delle aree di rappresentanza dei forum giovanili comunali, nostra priorità assoluta,

venendo meno alla lealtà come valore fondante di una squadra.

È per questo che ho condiviso con convinzione questa scelta insieme a chi decise ormai due anni fa sul mio nome.

Tutti sapete quanto mi sia speso, sempre con passione, abnegazione e rispetto, per questo avete compreso all’istante la mia volontà.

Mi porto tutto di questa esperienza, sia le cose positive che negative, ma con gelosia estrema i tanti rapporti politici e interpersonali istaurati nel tempo che continueranno. Non finirá il mio impegno per le politiche giovanili salernitane, ma sento la necessità di prendere qualche giorno per me, per poi partire con altri progetti su cui sto lavorando da diverso tempo, e su cui avrò bisogno dell’aiuto di tutti. IL VICEPRESIDENTE DIMISSIONARIO Alessio Mazzaro “

