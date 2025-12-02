GIUNTA CAMPANIA: FICO AL LAVORO SULLA SQUADRA, TRA NOMI ESTERNI ED ESPERTI. CASILLO INDICATO COME VICE

In attesa della proclamazione ufficiale, prevista tra circa dieci giorni, fervono i contatti per la composizione della nuova Giunta Regionale campana guidata dal neo governatore Roberto Fico. Il presidente eletto è impegnato in un’intensa fase di consultazioni con i leader dei partiti per definire la sua squadra di governo. La nuova Giunta sembra orientata a seguire il modello adottato a Napoli da Gaetano Manfredi: nessun consigliere regionale eletto entrerà nell’esecutivo. La scelta mira a evitare tensioni interne e lo scorrimento delle liste dei non eletti. Ai partiti è stata chiesta la proposta di nomi esterni, con una particolare attenzione a donne ed esperti tecnici, in linea con l’obiettivo di Fico di segnare una netta cesura con l’amministrazione. Per ora, l’unica certezza riguarda il ruolo di vice governatore, affidato al democratico Mario Casillo. L’esponente del PD punta alla delega ai Trasporti, ma potrebbe assumere quella all’Ambiente se dovesse entrare in Giunta l’ex assessore Fulvio Bonavitacola, rappresentante della quota De Luca. Per segnare il distacco dal passato, l’assessore uscente Fortini dovrebbe limitarsi alla presidenza di una commissione. Un’eccezione potrebbe riguardare la riconferma di Ettore Cinque al Bilancio (o eventualmente alla Sanità), valutato come tecnico esperto più che come nome politico legato alla precedente amministrazione. L’uscente governatore ha proposto due o tre nomi, ma al momento sembra probabile che solo Bonavitacola possa entrare in Giunta, evitando il surrogamento dei consiglieri regionali.

Tra le ipotesi per le deleghe tematiche emergono:

Ricerca e Innovazione: Enzo Lipardi, co-fondatore di Città della Scienza e direttore generale della Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

Sicurezza: Paolo Siani.

Turismo: la delega potrebbe andare ai socialisti con Enzo Maraio.

Agricoltura: possibile ritorno dell’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.

Cultura: il nome dovrebbe arrivare direttamente dalla società civile, scelto dal neo governatore.

Restano ancora da assegnare le caselle di Urbanistica, Formazione e Attività produttive.

