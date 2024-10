GLI AVVOCATI DI ALFIERI CHIEDONO PIU’ TEMPO PER IL RIESAME DAL PD TRAPELA LA PAROLA DIMISSIONI

Le nostre anticipazioni erano reali. L’udienza del riesame prevista per oggi è stata spostata al 28 ottobre, ora è ufficiale perché i difensori di Franco Alfieri Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro per valutare al meglio la copiosa documentazione collegata all’inchiesta giudiziaria. Il provvedimento riguarda anche Elvira Alfieri sorella del sindaco e presidente della provincia.

Giovedì 24 ottobre, invece, si terrà l’udienza di Riesame per Andrea Campanile, ex capostaff di Alfieri, difeso dall’avv. Cecchino Cacciatore. Dopo lo slittamento dell’interrogatorio di garanzia per comprovati motivi di salute, l’ing. Carmine Greco attende invece la nuova data del proprio colloquio davanti al gip Valeria Campanile ed al pm Alessandro Di Vico, in presenza del legale Enrico Tedesco.

Dal 9 ottobre scorso, infine, gli indagati Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della Dervit, entrambi ai domiciliari, attendono ancora di conoscere la decisione del gip in merito alla richiesta di revoca o mitigazione della misura cautelare avanzata, in sede d’interrogatorio di garanzia, dall’avv. Antonello Natale.

Negli ambienti di area Pd, c’è chi vocifera che dietro questa richiesta di rinvio possa esserci la possibilità, da parte dello stesso Alfieri, di rassegnare nei prossimi giorni le dimissioni dagli incarichi istituzionali che ricopre tuttora, una voce questa per il momento smentita dai legali e dall’entourage di Alfieri. La strategia difensiva del presidente della provincia e sindaco di Capaccio Paestum è tenuta segretata dai due avvocati che difendono Franco Alfieri per cui anche il partito democratico non conosce le prossime iniziative di Franco Alfieri.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...