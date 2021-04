(Giovanni Coscia) – L’espansione dell’agente virale COVID, unitamente ad una gestione intenzionalmente infausta e tardiva dell’emergenza sanitaria, in concomitanza con il caos normativo determinato da interventi statali e regionali, con il dominio dei grandi interessi economico-finanziari (si pensi solo alle case farmaceutiche con i vaccini) e la debolezza delle forze politiche ridotte a macchine da consenso portano la democrazia, come insegna lo storico greco Polibio (206 a.C. -118 a.C.) nel suo libro “Storie”, alla sua degenerazione: la oclocrazia, ovvero, il predominio politico delle masse che fanno valere il proprie istanze con agitazioni di piazza imponendosi sul potere legittimo e sulla legge stessa. Ecco quindi il sunto della forma degenerata della democrazia. Il potere del popolo si tramuta in potere di una moltitudine annientata, priva di ogni visione possibile, preda degli intenti dominanti di demagoghi che orientano ai loro fini le opinioni e le azioni in nome del “bene comune”. Qual è la conseguenza di tutto questo? L’affermarsi di una narrazione a senso unico che non solo non ammette critica, ma addita come “pericoloso” chi prova solo a metterla in discussione . Ecco, allora, che chi scende in piazza pacificamente per esprimere il proprio dissenso verso le scelte folli e spesso non motivate (l’obbligo della mascherina a scuola in situazione di staticità) dei Governi Conte II e Draghi è “negazionista” quando sta solo esercitando la sua libertà di riunione e di manifestazione del pensiero; chi esprime dubbi sull’efficacia del vaccino contro il Covid-19 (la cui autorizzazione temporanea da parte dell’EMA non equivale ad una autorizzazione di immissione in commercio, mancando tutta una serie di dati tra i quali l’interazione del vaccino con altri farmaci) è definito un “no Vax”, sebbene chieda venga rispettato il suo diritto di autodeterminazione di fronte ad un trattamento sanitario “sperimentale” i cui effetti nel lungo periodo non sono e non possono essere noti; chi non indossa i dispositivi di protezione delle vie aeree é guardato come il presunto untore di manzoniana memoria linciato dalla folla per aver solo osato toccare le mura del duomo di Milano e, dunque, meritevole di sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato. Non è reato invece concedere il vitalizio a chi ha truffato ed è stato definitivamente condannato, vero Salvini? Ora sei divenuto e magari lo sei sempre stato, il nuovo Giolitti che la storia tutta conosce. Hai ingannato tutti, un pò come i 5 stelle, senza dimenticare la figura di M… di un certo grillo Beppe che difende il figlio e non chi è stato presumibilmente violentata e stuprata. Italia assurda e contraria. In ogni suo aspetta. Ma ritornando allo storico Polibio così descrisse il popolo: «Le masse popolari sono incoerenti, piene di riottosi desideri passionali e imprevidenti delle conseguenze; devono essere riempite di paura per tenerle a bada». Ecco l’Italia di oggi. Si, purtroppo gli antichi…avevano ragione e come!

Continue Reading