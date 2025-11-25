I 9 CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI IN PROVINCIA DI SALERNO

Sono nove i consiglieri della Regione Campania eletti in provincia di Salernocosì distribuiti: cinque al centrosinistra del neo governatore Roberto Fico e quattro al centrodestra dello sconfitto Edmondo Cirielli.

Al netto del calcolo dei resti, che potrebbero modificare qualcosina, nel Partito Democratico – come riporta anche il sito web salernotoday.it – riconferma per gli uscenti Corrado Matera (che è anche il recordman di preferenze con oltre 19mila voti personali: 19621, per la precisione) eFranco Picarone con 13.174 preferenze; nella lista deluchiana “A Testa Alta” confermate le previsione con la riconferma per Luca Cascone che sfiora le 21 mila preferenze (20.877). Ottima performance per un altro uscente, Andrea Volpe, con la lista “Avanti Campania-Psi) che conquista 17.305 preferenze. Quinto ed ultimo eletto per il centrosinistra Giovanni Maria Cuofano con 4.979 preferenze con la lista “Fico Presidente”. Nessun eletto, invece, per il M5S, AVS e Noi di Centro-Mastella.

Il centrodestra elegge 4 consiglieri regionali, uno per ogni lista più votata. Fratelli d’Italia elegge l’ex presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore con 13.836 preferenze che supera l’uscente Nunzio Carpentieri(12.707); Forza Italia, invece, festeggia l’elezione del segretario provinciale e consigliere comunale di Salerno Roberto Celano (8.650 preferenze). In quota Lega siederà tra i banchi di Palazzo Santa Lucia il Provveditore agli Studi Mimmo Minellacon 5.941 preferenze. A sorpresa anche la lista “Cirielli Presidente” conquista un seggio con Sebastiano Odierna con 3.183 preferenze. Nessun eletto per Noi Moderati, la DC di Rotondi e l’Udc.

Zero eletti anche per le liste di Giuliano Granato, Nicola Campanile, Stefano Bandecchi e Carlo Arnese.

